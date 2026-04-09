España vs Perú jugarán un partido amistoso en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, cuyos boletos estarán en preventa el 27 de abril a través de Boletomovil con precios a partir de los $1700 pesos.

“Vamos a tener la preventa del partido<b> </b>España-Perú para el día 27 de abril para los usuarios de Boleto Móvil. A partir del 1 de mayo será venta abierta. En todas las redes oficiales del gobierno se pondrán los precios y van a partir de los 1700 pesos” José Luis García Parra, coordinador de gabinete del estado de Puebla

Precios de boletos en preventa para el partido España vs Perú

Durante la presentación del partido España vs Puebla, se informó que los precios de los boletos iniciarán en $1700 pesos.

¿Cómo comprar boletos en preventa para el partido España vs Perú?

Los boletos en preventa para el partido España vs Perú comenzarán a venderse en formato de preventa a partir del 27 de abril de 2026.

El 1 de mayo comenzará la venta de boletos al público en general a través de Boletomovil.

Se estima que la demanda de boletos para el España vs Perú será grande, por lo que la preventa dirigida a usuarios de Boletomovil será muy importante.

Las autoridades locales estiman la llegada de más de 144 mil visitantes a Puebla y una derrama económica superior a los 350 millones de pesos.

(@Gob_Puebla)

España llegará a Puebla un día antes del partido ante Perú

Rafael Louzán Abal, presidente de la Federación Española, confirmó que la selección europea llegará a Puebla el 7 de junio.

España compartirá el Grupo H del Mundial 2026 con las selecciones de Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

El debut de España en el Mundial 2026 será el 15 de junio ante Cabo Verde en Atlanta.

En la misma ciudad enfrentará a la selección de Arabia Saudita el 21 de junio, mientras que se medirá con Uruguay el 26 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara.