La Selección de España disputará un partido de preparación contra Chile en México, específicamente en Puebla, previo al Mundial 2026.

La Selección de Chile será la última prueba de España antes de su debut en el Mundial 2026, por lo que el conjunto europeo buscará adaptarse al clima norteamericano y prepararse para su partido ante Uruguay en la Copa del Mundo.

¿Cuándo se jugará el España vs Chile?

De acuerdo con varios reportes, el encuentro España vs Chile está programado para el 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc, convirtiendose en la última prueba del equipo de Lamine Yamal antes de iniciar su participación en el Mundial 2026.

Para la Selección de Chile, el partido contra España representa una prueba importante de medirse ante una potencia mundial, pese a que el combinado dirigido por Nicolás Córdova no clasificó al Mundial 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá.

España vs Chile disputarán partido de preparación en Puebla. (MexSport via Firo Sportphoto / MexSport via Firo Sportphoto)

La elección de Puebla como sede no es una casualidad, ya que permitirá al conjunto de Lamine Yamal y compañía poder adaptarse a la logística y al clima antes de cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

¿A quién enfrentará España en el Mundial 2026?

Luego de enfrentar a Chile en el último partido amistoso antes del Mundial 2026, la Selección de España iniciará su participación en la Copa del Mundo.

El debut de España será ante Cabo Verde el 15 de junio, después se medirá a Arabia Saudita en 21 de junio y finalmente el 26 de junio a Uruguay, con el objetivo de avanzar a la siguiente ronda en el Mundial 2026.