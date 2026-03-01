La Asociación de Futbol Qatarí anunció la suspensión de todas las competiciones deportivas celebradas en ese país debido a los ataques a bases militares, por lo que dicha decisión pone en riesgo la Finalissima 2026 entre Argentina y España.

La Finalissima 2026 entre Argentina y España estaba planeada para celebrarse el próximo 27 de marzo en Doha, Qatar, en el Estadio Lusail, sede en la que Lionel Messi ganó el Mundial 2022.

¿Qué dijo Medio Oriente sobre la posible cancelación de la Finalissima 2026?

Medio Oriente fue uno de los afectados por ataques militares ante la búsqueda de eliminar al líder iraní, por lo que la Federación de futbol de Qatar emitió un comunicado sobre las actividades deportivas que se tenían programadas.

“La Asociación de Futbol de Qatar anuncia el aplazamiento de todos los torneos, competiciones y partidos, con efecto desde hoy y hasta nuevo aviso. Las nuevas fechas para la reanudación de las competiciones se anunciarán oportunamente a través de los canales oficiales de la Asociación”.

Finalissima 2026 entre Argentina y España está en riesgo por conflicto en Medio Oriente. (captura)

¿Cómo llegaron Argentina y España a la Finalissima 2026?

La Selección de Argentina consiguió la Copa América 2021 tras derrotar a Colombia con un gol de Lautaro Martínez en tiempo extra, el cuál le dio el título a la albiceleste.

Por otro lado, la Selección de España se coronó en la Eurocopa 2024 con “La Roja” mostrando un nivel dominante, pues en los tres encuentros que disputó en fase de grupos consiguió la victoria y se consagró campeón ante Inglaterra con un marcador de 2-1.