Rodrygo, jugador de la selección de Brasil y del Real Madrid, se perderá el Mundial 2026 debido a que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha, con lo cual estará de baja por varios meses.

Rodrygo fue sometido a pruebas médicas este martes 3 de marzo para conocer el alcance exacto de una lesión de rodilla que se produjo ante el Getafe.

El resultado arrojó su baja del Mundial 2026 con Brasil, y del Real Madrid por el resto de la temporada.

Duro golpe para Brasil y Real Madrid la baja de Rodrygo

El domingo 1 de marzo, en el partido ante Getafe, pocos minutos después de entrar a la cancha, Rodrygo sufrió una lesión en su rodilla, la cual quedó enganchada al césped.

Aunque el delantero terminó el partido, el dolor no lo dejó y las horas siguientes sellaron su destino lejos del futbol por varios meses.

Rodrygo, jugador del Real Madrid (Manu Fernandez / AP)

La mala suerte de Rodrygo en su regreso a las canchas

Rodrygo reaparecía con el Real Madrid ante el Getafe tras casi un mes fuera de los terrenos de juego por una tendinitis.

Entró en el minuto 54 y acabó llevándose la mano a la rodilla derecha, con molestias visibles que presagiaban malas noticias.

Real Madrid se queda sin armas ofensivas

Tras la baja de Rodrygo, el Real Madrid se queda con Vinícius Jr. y Gonzalo como únicos delanteros de la plantilla para enfrentar al Celta de Vigo en la Jornada 27 de LaLiga.

Kylian Mbappé también está lesionado y Franco Mastantuono sancionado tras la roja vista en los minutos finales ante Getafe.