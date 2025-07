Pumas dio otro bombazo en el mercado de verano con la llegada de Keylor Navas para convertirlo en su nuevo refuerzo en la portería, una posición donde han sufrido mucho en este inicio de torneo y al respecto, desde Costa Rica, Miguel Herrera habló de la llegada a la Universidad del arquero que también dirige en su Selección.

En una amena plática con SDP Deportes, Miguel Herrera hizo mucho énfasis en las cualidades que ha podido ver en Keylor Navas desde que le ha tocado trabajar con él como seleccionador tico y no dudó en afirmar que Pumas hizo un gran fichaje que será muy importante para sus aspiraciones.

Recientemente se ha entrado en un debate sobre si la Liga MX es mejor que la liga de Argentina. Al respecto, Miguel Herrera dejó claro que son dos competencias de niveles muy similares, pero Keylor Navas tendrá el beneficio de estar muy cerca de su país natal y muchos de sus seres queridos.

Y es que, en propias palabras del Piojo, Keylor Navas está a poco menos de tres horas de Costa Rica, lo que convierte este factor en algo positivo que le ofrece llegar a la Liga MX y que, en la liga de Argentina, más allá de lo futbolístico, no tenía.

En ese mismo tenor, Herrera resaltó que, durante toda su carrera, Navas tuvo que hacer viajes muy largos desde Europa para volver a casa y ahora, en esta etapa final de su trayectoria como profesional, contará con la comodidad de la cercanía entre México y Costa Rica tanto para él como para sus seres queridos.

En su primera etapa como director técnico de América, Miguel Herrera dirigió a Efraín Juárez, quien hoy es entrenador de Pumas y dirigirá a Keylor Navas a partir del siguiente juego de los auriazules. Dicho esto, el Piojo confesó aún no haber hablado con el timonel universitario, a quien, dicho sea de paso, le deseó mucho éxito.

“No he me encontrado con Efra (Juárez), no he podido platicar con él. Le deseo mucho éxito. Se va a encontrar con un gran arquero, con un líder, con un tipo que le va a ayudar muchísimo en la solidez de la parte baja de su equipo. Le deseo todo el éxito. Me encantó ver el partido entre Pumas y Pachuca porque vi otra vez a dos mexicanos de gran calidad, buenos directores técnicos con un buen futuro y demostrarles a los directivos mexicanos que ahí está la situación de los técnicos mexicanos y que hoy que no hay descenso ¿por qué no darle oportunidad a esta gente joven que levanta la mano y puede dar igual o mejor resultado que los extranjeros que traen?”, apuntó.

Con la llegada de Keylor Navas, Rodrigo Parra volverá a la banca de Pumas o bien, al equipo Sub-19 toda vez que tiene 17 años y fue al primer equipo por la lesión de Pablo Lara; sin embargo, el Piojo lo defendió y dio su punto de vista sobre sus errores.

“Yo difiero mucho de lo que han hablado. Estos errores que tuvo el chico no son de portero, no son de la posición, porque en la posición los errores son como el que tuvo Mier el portero de Cruz Azul o el segundo gol que se quedó a medias en si salía o no salía y se quedó en banda, se quedó a la mitad, esos son errores de portero que así como falla un penal un centro delantero, falla un central y mete un autogol o un volante falla un pase, se la da a un rival y viene un gol, esos son errores del futbol, de la posición, estos son errores de exceso de confianza del muchacho, le pasa en el primer partido, tiene que entender que aquí sí sucede algo cuando en Fuerzas Básicas no pasa nada, recibes un gol y no pasa nada, perdiste un partido y no pasa nada, nadie se entera, tus compañeros y el entrenador te corrigen; en el futbol de Primera División todo mundo se entera, pasan muchas cosas porque Pumas estaba dando un gran partido en el primer tiempo contra Pachuca y viene este error; en el segundo tiempo emparejó Pachuca, superó un poco a Pumas, peor ya con los errores encima es muy difícil. El chavo debe de aprender de esto, aquí sí pasa. Lo han acribillado en todos lados al pobre muchacho. Esto no debe marcar su carrera, debe de aprender, que no lo hizo en una semana, y después hizo un error todavía creo que más grave el segundo gol que el primero, porque en el primero no hizo un buen control y se le alarga, ya no puede despejar y se la traban, pero en esta se le alarga e intenta gambetear y no es portero para gambetear, es un portero que tiene que despejar la pelota. Es un chico que seguramente lo va a aprender y los errores de portero los va a tener mucho como lo tienen los grandes; Mier, que es un arquero extraordinario, tuvo un error de portero en la pelota que le patea Doria y se le va, esos son errores de portero; a Mier un error como el que el chico tuvo, que también lo tuvo Mier esta semana, no le va a afectar en nada porque ya es un portero hecho, es un portero de jerarquía y su técnico le podrá decir alguna cosa, pero él va a entender que no se pueden hacer esas cosas, pero el chico que empieza, son jugadas que no tendrían por qué marcarlo, pero ya lo marcaron porque fueron dos seguidas y le costó a Pumas las derrotas. Espero que el chico haya aprendido, que siga creciendo, que se siga preparando, en el futbol le falta muchísimo por recorrer”, sentenció.