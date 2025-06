Miguel Herrera con Costa Rica enfrentará a República Dominicana en su segundo partido de la Copa Oro 2025, pero antes del partido mandó un mensaje a los mexicanos y latinos que protestan en Los Ángeles.

Previo a su segundo encuentro en la Copa Oro 2025, Miguel Herrera mandó un mensaje de ánimo para la gente hispana y mexicana que vive en Estados Unidos, misma que atraviesa por un problema político-social en ese país.

“Nuestro apoyo incondicional a todos los latinos en este país, la manifestación debe ser en paz, podemos estar molestos o en disgusto, pero bien dirigido todo. Todo el apoyo a toda la gente latina, que se manifiesten, con todo lo que conlleve una manifestación pacífica, pero todo el apoyo para nuestros compatriotas que están en una situación complicada”, mencionó el DT de la Selección de Costa Rica, Miguel Herrera.

Miguel Herrera no descarta grado de dificultad en segundo juego de Copa Oro 2025

Por otro lado, Miguel Herrera no descartó que República Dominicana sea un equipo fácil, pues ya le hizo partido a la Selección Mexicana y casi los empatan.

“Es un rival que hizo bien las cosas, sorpresas ya no hay en el futbol. Conocemos a los 26 jugadores, qué puede sorprender, que pongamos a Keylor de centro delantero. Es un equipo que tiene que jugar un buen bloque, estar atentos al buen futbol que han desplegado, ellos tienen que buscar todo, porque hicieron un buen partido, pero perdieron”, dijo Miguel Herrera en conferencia de prensa.

También habló sobre el ranking FIFA, que coloca a las selecciones nacionales de acuerdo a su desempeño deportivo, y opinó sobre México a quién para él no siempre ha sido colocado de acuerdo a su nivel en la cancha.

“Si nos vamos al ranking Mundial, es subjetivo. He visto aparecer a México entre los cuatro o cinco primeros y no es cierto, es subjetivo ese ranking. Ver a estos equipos arriba de los 100 o abajo de los 100, no es cierto, porque tienen jugadores que juegan en Europa, la Champions, no es que sean malos jugadores”. finalizó Miguel Herrera.

¿Contra quién juega Costa Rica en la Copa Oro 2025?

En su primer partido contra Surinam, Costa Rica los venció 4-3 en la jornada 1 de la Copa Oro 2025.

Posteriormente, enfrentarán a República Dominicana y finalizarán su participación contra la Selección Mexicana de Javier Aguirre.