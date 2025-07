Keylor Navas será uno de los bombazos de los Pumas y de la Liga MX, sin embargo, para los hinchas de Newell ‘s Old Boys esto no fue de su agrado, pues estallaron contra el portero tico por su fichaje con los universitarios.

Ya con el destino puesto en Pumas, Keylor Navas se negó a jugar el último partido con Newell ‘s Old Boys, lo que provocó la molestia de los hinchas que terminaron encarándolo y reclamándole en el terreno de juego.

El portero costarricense pidió no jugar el partido de la liga argentina ante Banfield, lo que provocó que ni siquiera saliera a la banca y quedara fuera de la convocatoria del conjunto argentino.

Le exigen disculpas! Hinchas de Newell’s estallan contra Keylor Navas por su fichaje con Pumas

Pese a que Keylor Navas no fue considerado con Newell ‘s Old Boys, el ex portero del Real Madrid salió a calentar con el resto de sus compañeros, lo que aprovechó la afición para reclamarle que se iría a Pumas.

“Pedí disculpas, Keylor. Pedí disculpas que estás jugando en Newell’s. Pedí disculpas, loco. Esto es Newell’s. ¡Esto no es Costa Rica, no te confundas!”, fueron los gritos de los hinchas de Newell ‘s Old Boys hacia Keylor Navas por su actitud para forzar su salida hacia Pumas.

Ante las quejas de la afición en contra de Keylor Navas, el portero costarricense tomó con total tranquilidad los reclamos y solo se contuvo a contestarles: “yo lo sé, yo lo sé”.

Jugo en el real Madrid, gano 3 champions al hilo Y le están gritando "Estas jugando Newells, no te confundas" QUE PEDAZO DE PAIS VIEJO pic.twitter.com/b0Ty63SKom — 0800CJ (@0800Cj) July 21, 2025

Por otro lado, a Newell ‘s Old Boys parece que no le afectará la ausencia del ex portero del PSG, pues en sus dos primeros juegos de la liga argentina, el equipo ganó contra Independiente Rivadavia y Banfield.

¿Cuánto pagó Pumas a Newell ‘s Old Boys por Keylor Navas?

Los Pumas pagaron un monto de 1.7 millones y pese a que no es la cantidad que quería Newell ‘s Old Boys, ambos equipos ya llegaron a un acuerdo por ese monto para que fichen a Keylor Navas.

Ante ello, se prevé que el guardameta tico arribe a la Ciudad de México en las próximas horas para que pueda debutar este viernes ante Querétaro en el Estadio Corregidora.