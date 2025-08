Este domingo 3 de agosto se corrió el Gran Premio de Hungría 2025, una carrera en que el piloto neerlandés Max Verstappen presentó problemas desde las prácticas por lo explotó contra Red Bull.

Desde las prácticas libres y en la clasificación del GP de Hungría 2025, Max Verstappen ya avisaba que el rendimiento del RB21 no estaba siendo el esperado.

Tras haber finalizado cuarto en el GP de Bélgica el neerlandés esperaba llegar al Hungaroring con un RB21 más competitivo, sobre todo por las piezas que recién se introdujeron con el fin de acortar distancias en la clasificación de pilotos y constructores.

Max Verstappen explota contra Red Bull tras desastroso Gran Premio de Hungría 2025

Ganar el Gran Premio de Hungría 2025 era el objetivo de Max Verstappen para acercarse a la cima, sin embargo, en los primeros entrenamientos libres en la clasificación y en la propia carrera ya se vio incómodo con el RB21.

Es por ello que el vigente campeón del mundo, explotó contra Red Bull y afirmó que no había sido un buen fin de semana para él y su equipo, además de que el coche presentó problemas de agarre y ritmo.

“En alta velocidad iba bien, pero no había agarre en media y baja. No ha sido un buen fin de semana para el equipo y no hemos conseguido cambiar la inercia este domingo ya en carrera” sentenció el neerlandés.

Max Verstappen sabe que no ha sido una buena temporada para Red Bull

Se ha corrido más de la mitad del calendario de la F1 2025 y tanto Red Bull como Max Verstappen no han tenido la temporada esperada ya que marchan terceros en la tabla de constructores y pilotos.

“Ha sido una temporada complicada para nosotros. Esperemos que la segunda parte de ella sea mejor y que tengamos resultados. Sabemos que ya no competimos por el campeonato, pero intentaremos hacerlo lo mejor posible cada fin de semana”.

Para Max, los cambios que se le han hecho al RB21 no han resultado positivamente para el equipo: “Normalmente, cuando haces muchos cambios en el coche, obtienes cosas positivas o negativas. Ahora, nada funciona. Es como dar vueltas en círculo. Nada te da una pista sobre qué hacer” concluyó.