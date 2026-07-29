Javier Chicharito Hernández fue presentado oficialmente como jugador del Atlético Dallas, la nueva franquicia de la USL Championship, Segunda División del fútbol de Estados Unidos.

La presentación de Chicharito y su primera conferencia de prensa fueron este miércoles 29 de julio de 2026, tras firmar un contrato por dos temporadas con opción a una tercera.

Chicharito Hernández será el jugador estrella del Atlético Dallas (@atleticodallas)

Chicharito se olvida del retiro en su presentación con el Atlético Dallas

Chicharito Hernández, delantero mexicano de 38 años, aceptó que pensó en el retiro tras su paso por Chivas, pues en el Guadalajara terminó “sin ganas de querer jugar fútbol”.

Tras varios meses de análisis y luego de debutar como comentarista en el Mundial 2026, Chicharito sorprendió con su nuevo equipo de futbol, el Atlético Dallas.

Chicharito Hernández es presumido por el Atlético Dallas (@atleticodallas)

Chicharito llega como figura al Atlético Dallas

El mexicano Chicharito Hernández llega como figura insignia y jugador franquicia del Atlético Dallas, para armar el proyecto desde cero tanto a nivel comercial como deportivo.

A pesar del gran revuelo mediático por la llegada de Chicharito, los aficionados del nuevo equipo de Dallas tendrán que esperar para verlo en acción.

El Atlético Dallas debutará oficialmente en las canchas hasta marzo de 2027, lo que significa que el máximo goleador de la Selección Mexicana pasará el resto de 2026 entrenando.

Chicharito será pieza fundamental en la confección del plantel antes de la competencia, que el Atlético Dallas enfrentará como local en el histórico estadio Cotton Bowl.