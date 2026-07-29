Se hizo oficial que Javier Hernández ‘Chicharito’ firmó con Atlético Dallas con un próximo debut en enero de 2027, tras asegurar que Chivas lo dejó “sin ganar de querer jugar futbol”.

“No pasé dos buenos años en Chivas (...) así terminé en Guadalajara [Chivas] sin ganas de querer jugar futbol”. Chicharito, futbolista.

El futbolista de 38 años de edad, reconoció que durante los ocho meses que estuvo sin jugar futbol estaba incluso pensando en el retiro, tras dos años en que no la pasó bien en Chivas.

Chicharito se fue de las Chivas deseando el retiro; no la pasó bien en la última temporada

Hoy 29 de julio de 2026 se hizo oficial que Chicharito es compartido como el primer jugador de Atlético Dallas con un próximo debut en la USL Championship en la temporada 2027.

Sin embargo, en la conferencia de presentación, Chicharito aseguró sentirse a gusto con unirse a Atlético Dallas, reconociendo que siempre los consideró su casa y ahora más.

Por otra parte, externó que el llamado de los dueños de Atlético Dallas le llegó en un momento en que estaba con 8 meses sin jugar y además, pensaba seriamente en retirarse.

Fue así que aseguró que salió de las Chivas “sin ganas de querer jugar futbol”, además de que reconoció que los últimos dos años en el equipo mexicano no le fueron agradables.

En cambio dijo que el Atlético Dallas, el equipo de segunda división en Estados Unidos, le regresó las ganas de jugar futbol. Además de que nunca toma en cuenta las críticas de la gente porque incluso estando en Real Madrid, lo juzgaron.

“Me han devuelto las ganas por jugar futbol, estas personas me devolvieron esas ganas y esa oportunidad en una liga que pueden menospreciar, para mí el ser una pieza fundamental en una liga, en un proyecto a corto, mediano y largo plazo, es un agradecimiento eterno”. Chicharito, futbolista.

Fin de Chicharito en Chivas estuvo marcado por su bajo rendimiento

Chicharito dijo que no la pasó bien en su última temporada en las Chivas y aunque no ahondó, su sentir se reflejó en la cancha por su bajo rendimiento.

Además de que Chicharito debía recuperarse de una lesión, su desempeño en Chivas dejó mucho que desear por la escasa cantidad de goles que anotó en los partidos de la Liga Mx.

A ello se le sumó un penal que falló en su último partido con Chivas vs Cruz Azul, en los cuartos de final del Apertura 2025, lo que provocó muchas críticas de la afición.

Un mes después, Chivas hizo pública la decisión de no renovarle el contrato a Chicharito.