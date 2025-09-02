Piotr Szczerek pide disculpas tras arrebatar gorra a un niño en US Open

Piotr Szczerek, el empresario millonario que se hizo viral por arrebatarle una gorra a un niño en el US Open 2025 en Estados Unidos, ya ofreció disculpas por lo sucedido.

Fue el jueves 28 de agosto que tras el partido de tenis entre el polaco Kamil Majchrzak y el ruso Karén Khachánov en el Flushing Meadows en Nueva York, Estados Unidos, el empresario le quitó la gorra a un menor de edad.

El video del momento se viralizó en redes sociales, en el cual se observa que tras el triunfo del tenista Kamil Majchrzak, éste comenzó a dar autógrafos al público, y al querer regalarle su propia gorra a un niño, Piotr Szczerek lo impidió.

Piotr Szczerek se disculpa tras arrebatar gorra a un niño en US Open

Tras las críticas que recibió, hoy lunes 1 de septiembre Piotr Szczerek salió a ofrecer disculpas públicas por haberle arrebatado la gorra a un niño en el US Open.

El empresario millonario y CEO de la empresa Drogbruk en Polonia, reconoció que fue un gran error y por medio de un comunicado se disculpó por lo que al parecer fue “un malentendido”.

Piotr Szczerek señaló que si bien puede parecer que le arrebató la gorra a un niño, el creyó que el tenista polaco estaba dando la gorra en dirección a él, por lo que la habría tomado rápidamente.

“No era mi intención”, dijo el empresario, luego de reconocer que hirió los sentimientos del niño, y decepcionó a los aficionados de Kamil Majchrzak.

“Me gustaría pedir disculpas al niño afectado, su familia y a todos los aficionados y al propio jugador”. Piotr Szczerek

Justicia para el niño en US Open: tenista Kamil Majchrzak lo recompensó tras incidente con la gorra

Aunque Piotr Szczerek aseguró que ya hizo entrega de la gorra al niño del US Open, esperando reparar una parte del daño, el tenista Kamil Majchrzak también se movilizó para recompensar al niño.

El jugador se percató gracias a los videos en redes sociales que la gorra nunca le llegó al niño, por lo que se dispuso a ubicarlo para recompensarlo.

De esta manera el polaco logró reunirse el pasado fin de semana con el niño identificado como ‘Brock’, a quien le obsequió un generoso regalo con otra gorra y artículos variados.

El tenista Kamil Majchrzak compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Brock, a quien se le ve sonriente posando junto a su ídolo.