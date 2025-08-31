Piotr Szczerek es CEO de una importante empresa de pavimentación en Polonia, quién robó una gorra autografiada a un niño en el US Open y se volvió tendencia en redes sociales por su acto calificado como “despreciable”.

Al finalizar el partido del tenista polaco Kamil Majchrzak contra el ruso Karen Khachanov en el abierto de Estados Unidos que se juega en Nueva York, un hombre millonario también de origen polaco robó una gorra a un niño que fue obsequiada por Majchrzak.

Este gesto fue captado en video y viralizado de inmediato en redes sociales; a continuación te contamos todo lo que sabemos de este hombre con datos como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Piotr Szczerek?

Piotr Szczerek fue identificado como el hombre que robó una gorra autografiada a un niño del tenista polaco Kamil Majchrzak en el US Open.

El hombre fue criticado duramente en redes sociales por robar la gorra del niño, quién trató de gritar para que se la regresaran.

Pero el empresario lo ignoró y le dio la gorra a su esposa quién la guardó en su bolsa, mientras el niño buscaba desesperado al tenista Kamil Majchrzak.

Este acto quedó grabado en video el que de inmediato se viralizó en redes sociales.

The man who stole a cap from a kid at the US Open is reported to be polish millionaire and CEO of Dogbruk named Piotr Szczerek. The woman is his wife Anna Szczerek. pic.twitter.com/XWqqyMyJEl — Banana Republic 𝔹ℝ 🇺🇸 (@8ananaRepublic) August 31, 2025

Posteriormente el tenista Kamil Majchrzak buscó al niño Brock y le regaló otra gorra autografiada y otros regalos más.

🔴 | El tenista Kamil Majchrzak encontró a Brock, el niño al que le habían arrebatado su gorra, le obsequió otra gorra autografiada y muchos otros regalos más. pic.twitter.com/cEnPywpY4C — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 30, 2025

¿Qué edad tiene Piotr Szczerek?

Piotr Szczerek es un reconocido empresario en Polonia quién le robó una gorra autografiada a un niño durante el US Open, quién indignó a las redes sociales por sus acciones.

Aunque fue identificado rápidamente y por ello cerró su cuenta de Instagram para evitar el hostigamiento digital, aún no hay datos que revelen su edad.

¿Quién es su esposa Piotr Szczerek?

En redes sociales identifican a la mujer que estaba a lado de Piotr Szczerek como su esposa, misma que le ayudó a cometer el robo contra el niño Brock, quién pedía su gorra de vuelta.

También se sabe que el empresario dedicado a la pavimentación en Polonia, fundó su empresa junto con su esposa.

¿Qué signo zodiacal es Piotr Szczerek?

Datos como el signo zodiacal de Piotr Szczerek no son públicos por lo que se desconoce cuál podría ser su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Piotr Szczerek?

Aunque Piotr Szczerek está casado no se sabe si tiene hijos o no, debido a que decidió cerrar sus redes sociales después de la críticas que recibió por robar la gorra a un niño en el US Open.

¿Qué estudió Piotr Szczerek?

En medios de comunicación detallan que el empresario Piotr Szczerek estudió en la Universidad tecnológica de Postman pero no aclaran cuál fu su especialidad.

¿En qué ha trabajado Piotr Szczerek?

Piotr Szczerek es un reconocido empresario polaco de la industria de la pavimentación en su país en el año de 1999 fundó junto con su esposa la empresa Drogbruk que tiene sede en la ciudad de Błaszki.

Esta empresa se dedica a la fabricación de productos de hormigón para pavimentos y elementos decorativos para exteriores, de la misma que habría hecho su fortuna.

Pero también es identificado como un reconocido promotor del deporte local en su país en especial con tenistas, pese al apoyo mostrado decidió robar una gorra a un niño.