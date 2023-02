Son horas cruciales para la elección del entrenador de la Selección Mexicana para que arranque el proceso rumbo la Copa del Mundo del 2026.

Nombres de entrenadores van, nombres de entrenadores vienen, pero hay uno que permanece entre los mencionados como el de mayores posibilidades para dirigir a la Selección Mexicana.

Se trata de Guillermo Almada, el entrenador uruguayo que actualmente está al frente de los Tuzos del Pachuca, equipo con el que ha logrado un título en dos finales consecutivas.

El contención de los Tuzos, Érick Sánchez, quien ya estuvo en la prelista del mundial de Qatar 2022 por México, elogió el trabajo hecho por Almada al frente del equipo del Estado de Hidalgo.

¿Qué le puede aportar Guillermo Almada a la Selección Nacional de México?

Erik Sánchez aseguró que Guillermo Almada le puede venir muy bien a la Selección Mexicana, sobre todo en el nivel de intensidad que puede darle a los jugadores.

“Yo lo veo como buen candidato porque ustedes lo han visto: equipo que agarra, equipo que hace muy intenso. Él (Guillermo Almada) a mí en lo personal creo que me ha ayudado bastante y no sólo a mí, no sé si lo hayan visto a los jóvenes que hay aquí en el club (Pachuca) les ha ayudado muchísimo”.

“Entonces, yo creo que para la selección sería algo muy bueno, porque como te digo: le da mucha confianza la chavo, le da mucha confianza al joven, al que esté y creo que sería algo bueno para que todos en selección crezcamos, se nos den las cosas, y creo que sería algo bueno que estuviera él porque nos haría muy intensos, y nos ayudaría bastante en nuestra carrera a todos. Creo que aportaría muchísimo”. Érick Sánchez

“Tal vez la gente piense que no, no lo sé, pero creo que un punto de vista de nosotros (jugadores del Pachuca) aportaría muchísimo al nivel de cada jugador, también”, agregó.

Guillermo Almada. (Ulises Naranjo / MEXSPORT)

¿Cuál es el convencimiento que tiene Almada con los jugadores? ¿Qué les dice?

“Creo que nos da confianza. Él habla con todos en general y dice que no hay jerarquías: ‘jugador que esté mejor, jugador que que va jugar (sic) y entonces también eso… (sic)”.

“Toda la intensidad que pone en cada entrenamiento, que es algo que entre él (Guillermo Almada), el profe Rubens (Valenzuela) que es su preparador físico, Darwin, Luis, que son sus auxiliares ya tienen todo medido, tienen planificada toda la semana y creo que eso de los trabajos físicos pues mantenernos bien así a nosotros creo que le vas agarrando el estilo, el modo que él nos pide para jugar”. Érick Sánchez

¿Cómo le gusta jugar a Almada, qué características tiene?

Erik Sánchez: “A él le gusta ser intenso, línea por línea quiere que seamos muy intenso el algo bueno que nos ayuda en general a todo el equipo, porque si se dan cuenta presionamos todos parejos: volantes, delanteros, contenciones y los centrales viene también atrás de nosotros

“Es algo que a él le gusta, es algo que él nos lo pide que seamos intensos y al presionar vayamos ordenados también”.

“Y desde que él llega es lo primero que te pide: que presiones, que si vas para adelante sepas salir coordinado…creo que tiene que ver mucho todo eso”.

Sobre las reformas que propone la Liga Mx y la FMF para elevar el nivel de competencia en la liga y ayudar a que la selección también crezca su potencial, el juvenil jugador asegura que confía en que las decisiones le den la oportunidad al talento mexicano, que considera hay bastante por todo el balompié nacional.

¿Cómo ves las medidas que se tomaron para elevar la calidad de la Selección Nacional?

Erik Sánchez: “Sí, ví algunas

“Creo que es algo bueno para nosotros. Es algo bueno para los mexicanos canteranos, es algo bueno para que la liga crezca y también para que los clubes empiecen a mandar gente a Europa que creo que hay mucha calidad, hay muchísima calidad aquí en México, para que puedan ir a Europa

“Creo que es algo que han visto, creo que a veces no venden a muchos, pero hay mucha calidad y si nos dan esa oportunidad a varios sería algo bueno para todo el futbol mexicano. No solamente para la selección. Subirías todo el nivel de la Liga Mx y también de selección, creo que hay muy buen nivel”.

