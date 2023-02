La Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol (FMF) dieron a conocer una serie de reformas para salir de la crisis provocada por la eliminación de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de Qatar 2022.

Entre estas reformas está la desaparición del repechaje, el regreso del ascenso y descenso, y promover la salida de jugadores nacionales al extranjero.

A todo esto Víctor Manuel Vucetich, técnico de Rayados de Monterrey, le dio su visto bueno, pero sólo espera que esto sea para beneficiar al balompié nacional.

No es que lo dude, pero “espero que sirva”, dijo. Víctor Manuel Vucetich cree en las reformas de la Federación Mexicana de Futbol.

Victor Manuel Vucetich (Iliana Aguirre / MEXSPORT)

Víctor Manuel Vucetich espera que las reformas hechas en la Liga MX y la FMF, beneficien al futbol mexicano a corto y mediano plazo

El llamado Rey Midas, Víctor Manuel Vucetich, quien fuera técnico de la Selección Mexicana espera que estos cambios, en verdad: “Beneficien a la Federación , nosotros nomás tenemos que acatarlas y apoyarlas. Pienso que lo que se hace es para beneficiar”.

Reiteró que espera que esto ayude al futbol mexicano: “Ojalá sea para bien, es lo que deseamos todos en ese compromiso que se tiene con el futbol. Ojalá que sea de mucho beneficio para todos”.

No lo vio del todo mal: “Hay cosas que son positivas que se han venido peleando, como el reducir extranjeros, en lo particular no creo que nos afecte, nos hemos venido programando”.

Agregó que la reducción de los jugadores No Formados en México, no debe de ser un drama: “Antes había cuatro extranjeros, después cinco y posteriormente se empezó a abrir. Es algo a lo que uno se va adaptando”.

La exportación de jugadores debe producirse en base “a lo que podamos formar. Si se producen buenos jugadores, se pueden exportar jugadores de buen nivel, pero si no se forman jugadores de alto nivel, lógicamente seguiremos teniendo esa carencia y los extranjeros seguirán llegando”.

Víctor Manuel Vucetich en la Selección Mexicana

Víctor Manuel Vucetich estuvo como técnico de la Selección Mexicana en el 2013, entrando de emergencia por José Manuel de la Torre.

Lamentablemente sólo estuvo en el cargo en dos partidos oficiales.

Le gana a Panamá en su debut y perdiò dìas después contra Costa Rica, pero por combinación de resultados se logró avanzar a la fase de repechaje del Mundial del 2014, a dónde se clasificó, pero con Miguel Herrera como técnico.

