Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia, destacó la valentía de Javier Aguirre para tomar el reto de salvar al equipo del descenso en LaLiga.

Durante su presentación como directivo del Valencia, Braulio Vázquez valoró la gestión de grupo como una de las principales cualidades de Javier Aguirre.

“El contexto no le asusta. Es muy ambicioso. Sabe dónde viene y necesitamos a alguien que no le asusten los retos. Para nada le asusta el Valencia CF, conoce LALIGA, tiene experiencia y está preparado” Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia

La razón por la que el Valencia eligió a Javier Aguirre como su entrenador

Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia, señaló que a Javier Aguirre, nuevo entrenador del equipo lo conocen todos, y detalló que El vasco pidió partidos para analizar al equipo.

“Para él (Javier Aguirre) es un reto venir aquí. Viene de entrenar a México, que no es cualquiera, y es un reto importante para él” Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia

“El otro día él (Javier Aguirre) estaba en Los Ángeles y después del partido en Vitoria hablábamos durante una hora y pico de madrugada sobre el equipo” Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia

Javier Aguirre puede quedarse por más de una temporada en el Valencia

La llegada de Javier Aguirre como entrenador del Valencia busca salvar al equipo del descenso en LaLiga, pero el reto va más allá de ese objetivo.

En ese sentido, Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia, aseguró que no tiene ningún entrenador firmado para el 2027, pero dejó abierta para que Javier Aguirre se mantenga en el cargo.

“Aunque no nos clasificáramos para Europa, si estamos contentos con Javier Aguirre, no significa que esté descartada su continuidad” Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia

En ese tenor, Vázquez descartó habla de las cláusulas del contrato de Javier Aguirre como entrenador del Valencia, pero reconoció que existe posibilidad de prolongar el contrato.

“Hay muchas maneras de estar contentos con el entrenador. Más que nada, habrá que juzgar el día a día. Puedes conseguir un objetivo y que el equipo al año siguiente compita peor. Uno de mis trabajos es anticiparme a posibles situaciones que puedan darse” Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia

¿Cuándo debutará Javier Aguirre como entrenador del Valencia?

El lunes 28 de septiembre será presentado Javier Aguirre como entrenador del Valencia, de cara la partido de la Jornada 8 en la cancha del Racing de Santander, el próximo 11 de octubre.

Valencia suma 4 puntos en el lugar 19 de LaLiga, y si en este momento terminara el torneo, el nuevo equipo de Javier Aguirre perderá la categoría.