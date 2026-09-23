Javier Aguirre fue anunciado oficialmente como nuevo director técnico del Valencia, equipo al que llega para asumir un nuevo desafío en su extensa carrera dentro de los banquillos.

Javier Aguirre será presentado el lunes 28 de septiembre, informó el Valencia en un comunicado.

El estratega mexicano cuenta con una amplia experiencia en LaLiga, competición en la que ya dirigió a clubes como Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

Javier Aguirre tendrá contrato por el resto de la actual temporada, con opción a renovar por una más.

Javier Aguirre vuelve al fútbol español como entrenador

Javier Aguirre vuelve a LaLiga tras el Mundial 2026

Su llegada al Valencia representa el regreso del técnico a los banquillos de clubes después de su etapa al frente de la Selección Mexicana.

Javier Aguirre dirigió al combinado nacional durante el Mundial de 2026, cerrando posteriormente un ciclo con el representativo tricolor.

Ahora, el entrenador de 67 años tendrá que adaptarse rápidamente a las exigencias de Mestalla y comenzar a trabajar en un proyecto que busca recuperar estabilidad y protagonismo dentro del futbol español.

Javier Aguirre asume un nuevo reto en España

Con el anuncio oficial, Javier Aguirre abre un nuevo capítulo en su carrera para seguir demostrando por qué es uno de los mejores entrenadores mexicanos.

Después de dirigir a clubes y selecciones en México, España, Inglaterra, Japón, Egipto y otros destinos internacionales, el ‘Vasco’ regresa a LaLiga para tomar las riendas del Valencia y afrontar uno de los nuevos retos de su trayectoria.