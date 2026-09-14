Javier Aguirre, quien dirigió a México en el Mundial 2026, sería un firme candidato para ser entrenador del Valencia en LaLiga.

De acuerdo a reportes de prensa desde España, Javier Aguirre estaría en negociaciones para convertirse en el nuevo entrenador del Valencia en la LaLiga de España.

¿Por qué Javier Aguirre sería candidato a entrenador del Valencia?

Tras el despido de Carlos Corberán, los nombres de José Luis Mendilibar y Javier Aguirre se perfilan como los dos candidatos principales del Valencia para convertirse en su próximo entrenador.

Trascendió que en las próximas horas se mantendrán conversaciones con ambos entrenadores, siendo Javier Aguirre una opción importante dada su experiencia como estratega a nivel mundial.

Javier Aguirre fue director técnico de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro / Edgar Negrete Lira)

La experiencia de Javier Aguirre como entrenador en LaLiga

Javier Aguirre sumaría un equipo histórico a su extensa trayectoria como entrenador en España, donde ya ha sido estratega de clubes como el Osasuna, Atlético de Madrid, Real Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca.

La nueva dirección deportiva del Valencia, liderada por Braulio Vázquez ve con buenos ojos al Vasco Aguirre en busca de rescatar la temporada del equipo, que marcha en el último lugar de LaLiga.

El Valencia apenas suma un punto después de cinco jornadas en la Liga 2026-27, situación en la que llegaría Javier Aguirre al banquillo.