Chivas tuvo una noche a pedir de boca en la cancha del Estadio Akron. Y es que luego del trago amargo que significó caer contra Toluca el pasado fin de semana, pudieron reencontrarse con la victoria por marcador de 3-1 en contra de Necaxa, equipo que había descontado en el marcador con gol de un viejo conocido del Rebaño: Chicote Calderón.

En el segundo tiempo del partido, Chivas lo ganaba por 2-0, pero se encontraron con unos Rayos dispuestos a meterse en el partido. Fue ahí donde Chicote Calderón, con una dosis de fortuna, sacó un disparo de derecha dentro del área que fue desviado por la defensa tapatía antes de entrar al arco. El Estadio Akron no tuvo más que abuchear al que fuera su jugador hace unos años mientras él festejaba su gol con señas a uno de los palcos.

Al final, aunque el gol de Chicote Calderón metió momentáneamente a Necaxa en el partido, no sirvió de nada porque Guadalajara liquidó el encuentro con una anotación del debutante Samir Inda que puso el marcador definitivo dandole así los tres puntos al Rebaño.

Chicote Calderón y Fernando Gago fueron los más abucheados

Como ha sucedido cada que visita el Akron desde que salió de Chivas, Chicote Calderón no fue nada bien recibido por la afición tapatía. De hecho, él y Fernando Gago fueron los más abucheados desde que saltaron a la cancha debido a la mala imagen que dejaron en la Perla de Occidente.

Cuando fueron mencionados en el sonido local y cada que hubo oportunidad para la gente, Chicote Calderón y Fernando Gago fueron abucheados; uno por haberse ido a América, en donde ha declarado en contra de Guadalajara en más de una ocasión; mientras que el técnico por haber dejado botado el proyecto rojiblanco para irse a Boca Juniors.

Sin lugar a dudas, ambos serán por mucho tiempo personajes non gratos para los hinchas de Chivas, equipo donde, dicho sea de paso, ninguno de los dos pudo tener logros deportivos importantes.

Mi querido Chicote orinándose en Chivas siempre que puede, lo extraño pic.twitter.com/e58lmuyzwT — A.C. (⭐️x16) (@MillonetasCA) September 24, 2025

Chicote Calderón no la pasa bien en lo colectivo con Necaxa

Vale mencionar que el regreso de Chicote Calderón a Necaxa no ha sido sencillo. Los Rayos no han conseguido encontrar de la mano de Gago una versión similar a la que tuvieron el torneo anterior y en estos momentos, se encuentran fuera de la zona de Play In.

Chicote Calderón fue cedido a préstamo de América a Necaxa y ha buscado con los Rayos los minutos que no tuvo el último torneo en Coapa, pero a pesar de que es titular, su equipo ha estado lejos de tener buenos resultados.

Ahora, el Chicote Calderón encarará con Necaxa otro partido contra uno de sus ex equipos, esto debido a que el próximo sábado se meterá a la cancha del Estadio Jalisco para enfrentar a Atlas, equipo que lo vio nacer como futbolista profesional.