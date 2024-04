A pesar de que Cristian “Chicote” Calderon fue jugador de Chivas por 4 años, tal parece que jamás se sintió identificado con los colores que representaba pero con América es diferente.

Y es que no solo existe la “traición” para la afición al irse de Chivas al acérrimo rival que es América, si no que Chicote Calderón e incluso su esposa, parece no respetar haber vestido esos colores.

Aunque a penas lleva tres meses con las águilas, Calderón se siente mejor representando los colores azulcrema o eso es lo que dio a entender.

Fue en una entrevista que dio para Canelo Angulo, jugador del Toluca, que también se dedica a realizar podcast en su canal de Youtube, donde el Chicote expuso su sentir.

¿Cuáles fueron las palabras del Chicote Calderón?

El episodio de Youtube entre Chicote Calderón y Canelo Angulo salió a la luz hace cuatro semanas, sin embargo, apenas un usuario en redes sociales, lo rescato de TikTok y se hizo viral en la red social X.

La pregunta de Canelo Angulo para el Chicote Calderón fue “¿ha cambiado algo del Chicote que estaba en Chivas al Chicote que está en América? hablando deportivamente”.

“Sí la verdad sí, no me gusta ir al gimnasio, sentía que a lo mejor era algo que no necesitaba. Y acá desde el primer día hablé con el preparador físico y le dije que me tuviera paciencia”, fue la respuesta de Calderón.

El lateral añadió que en América veía la diferencia porque sus mismos compañeros son los que lo motivan a asistir al gimnasio diariamente, pues acostumbrar a ir todos terminando el entrenamiento.

Hablemos de la diferencia entre estar en un equipo que motiva y uno que no.

Chicote Calderón lo deja claro, en Necaxa; en Chivas no iba al gimnasio... Ok



Acá en América va, y ve a la mayoría trabajando o en terapia física... El grupo haciendo que los que se integran cambien su… pic.twitter.com/j7wHeIoNNX — 🦅 (@1916Aguila) April 3, 2024

¿Qué más le dijo Chicote Calderón en el podcast a Canelo Angulo?

Además de que Chicote Calderón aceptó que en Chivas y Necaxa no asistía al gimnasio, el lateral de América contó a Canelo Angulo cómo fue su experiencia antes de llegar al nido.

“Me acuerdo que le dije a mi esposa, está va a ser una nueva vida e iba a cambiar hábitos que ya se me estaban haciendo costumbre”, confeso Calderón.

Chicote aseguró que venir a América era para ser una mejor persona y mejor jugador. Además menciono que el final del año pasado fue difícil y “amargo” para su familia y al venir a la CDMX quería cambiar eso.

La entrevista está disponibles en diversas plataformas del Canelo Angulo.