Luego de casi 6 meses desde que se anunció la salida del Chicote Calderón del Club Chivas y su posterior llegada al Club América, los chivahermanos han vuelto a hacer corajes por culpa de unas recientes declaraciones de este jugador.

El paso del Chicote Calderón por Club Chivas estuvo marcado por polémicas e indisciplinas, sin embargo ha sucedido todo lo contrario con el Club América, equipo con el cual ya pudo salir campeón al ganar la Liga MX, el Campeón de Campeones y la Supercopa MX. Esta situación no tiene para nada contentos a los chivahermanos.

Luego del más reciente logro de las Águilas del América, el Chicote Calderón se detuvo unos minutos para hablar con la prensa y hacer una declaración que parece tener como destinatario al Club Chivas.

La declaración del Chicote Calderón que hará enojar a los chivahermanos

El pasado domingo, el Club América conquistó el título de la Supercopa MX y posterior al partido, el Chicote Calderón se acercó a la zona mixta para hablar con la prensa.

La declaración del Chicote Calderón que despertó el enojo de los chivahermanos fue la siguiente: “En cada torneo se habla de campeonatos por acá, desde un inicio me lo plantearon y me gustó, mis compañeros me hicieron ver diferente las cosas, las situaciones que estuve pasando, estoy demasiado feliz, estoy muy feliz por vestir estos colores, y obviamente por ganar muchos títulos”.

Recordemos que el Chicote Calderón llegó al Club Chivas desde el 2020, sin embargo durante su estancia en el equipo no pudo ganar ningún título y se fue por la puerta de atrás, dejando malos recuerdos en los chivahermanos.

Además, el jugador mexicano explicó la importancia a nivel anímico que tiene ganar varios títulos en tan poco tiempo: “Para nosotros era muy importante, sabíamos que iba a ser difícil, más que nada porque llevábamos una semana de haber regresado a trabajar, esto es América y no hay excusas, gracias a Dios nos pudimos llevar la Copa, y ahora estamos contentos de iniciar el torneo de la mejor manera”.

Chicote Calderón dijo que acá se habla de campeonatos 🏆🦅😮‍💨 pic.twitter.com/xEQnMCVsxd — Jaír | 15 🏆🦅 (@JairAguila7) July 2, 2024

¿Cuándo inicia el Apertura 2024 para el Chicote Calderón y el Club América?

Cada vez falta menos para el inicio del Apertura 2024 para el Club América que junto al Chicote Calderón, volverán a luchar por el título y buscarán obtener el tricampeonato del futbol mexicano, un logro que haría enfurecer de nueva cuenta a los chivahermanos.

Desde su llegada al Club América, el Chicote Calderón se ha hecho de un puesto en el once titular de André Jardine, por lo que en este Apertura 2024 querrá seguir la misma línea que en el torneo anterior.

En el primer partido del Apertura 2024, el Club América visitará al Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras el sábado 6 de junio a las 17:00 horas, tiempo del centro de México.