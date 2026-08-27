Tigres continúa reforzando su plantilla de cara a la presente temporada y habría cerrado la incorporación de Ricardo Monreal, delantero de Necaxa, luego de adquirir el 100 % de los derechos del futbolista.

De acuerdo con información del periodista Vladimir García, de Univision, el conjunto universitario llegó a un acuerdo con Necaxa por el atacante de 25 años.

Ricardo Monreal firmará un contrato por tres años, con la posibilidad de extenderlo por una temporada más.

Víctor Manuel Vucetich dio el visto bueno para fichar a Ricardo Monreal

La operación de Ricardo Monreal comenzó a gestionarse durante la etapa de Gerardo Torrado como director deportivo de Tigres y posteriormente recibió el visto bueno de Víctor Manuel Vucetich, quien asumió el control del área deportiva del club.

El futbolista llegará para competir por un lugar en los extremos y también tendrá que pelear por minutos con Marcelo Flores y Nicolás Ibáñez, entre otros elementos de la ofensiva felina.

Club Tigres. (Angel Hernandez / MEXSPORT)

Ricardo Monreal debutó en la Liga de Expansión

Ricardo Monreal comenzó su formación en las fuerzas básicas del Atlas y posteriormente pasó por Alebrijes de Oaxaca.

En 2022 tuvo participación en la Liga de Expansión MX con Pumas Tabasco, antes de regresar al máximo circuito. Su debut en la Liga MX llegó en 2019 con Necaxa, precisamente el club con el que consiguió consolidarse en los últimos años.

En el actual Apertura 2026, todavía defendiendo la camiseta de Necaxa, acumula 289 minutos en cuatro encuentros, todos como titular.