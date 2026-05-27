Everardo López tiene 21 años y el sueño mundialista intacto, aunque el tiempo se acorta y su lugar en la Selección Mexicana está en riesgo.

El defensa del Deportivo Toluca, Everardo López, debutó con Javier Aguirre en la Selección Mexicana, pero jugar el Mundial 2026 cada vez parece menos probable.

¿Por qué está en riesgo el lugar de Everardo López en el Mundial 2026?

La defensa es una de las zonas más sólidas de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026, sobre todo en el centro, espacio que suele ocupar Everardo López con el Toluca.

En ese sentido, es complicado encontrar un lugar para Everardo López en la Selección Mexicana de Javier Aguirre, aunque hay un detalle que le da ciertas posibilidades.

De perfil zurdo, Everardo López sería un relevo natural de Johan Vázquez en la defensa central, aunque no es el único que puede hacerlo.

Everardo López es jugador del Toluca (Jose Luis Melgarejo / Jose Luis Melgarejo)

¿Con quiénes compite Everardo López por un lugar en la Selección Mexicana que jugará el Mundial 2026?

La competencia de Everardo López por un lugar en la Selección Mexicana no está en el plantel que jugará ante Australia el sábado 30 de mayo.

Todo indica que López es uno de los jugadores que se perfilan a pelear por un lugar en el Mundial 2026.

Everardo López no es el único defensa zurdo que aspira a quedarse con un lugar en la Selección Mexicana que jugará el Mundial 2026.

Alejandro Gómez y Jesús Angulo tienen las mismas características de Everardo López, situación que lo pone en riesgo de quedar fuera de la lista definitiva de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Everardo López se juega un lugar en el Mundial en la Final de la Concachampions 2026

Toluca vs Tigres juegan la Final de la Concachampions 2026 casi a la par del partido de preparación de la Selección Mexicana ante Australia, y en ambos frentes se definirá si Everardo López se mete a la convocatoria para el Mundial 2026.

Si Everardo López tiene una buena participación en la Final de la Concachampions con Toluca, es posible que Javier Aguirre lo lleve al Mundial 2026.

La principal desventaja de López es su edad, pues a los 21 años no cuenta con gran recorrido como futbolista profesional.

Énfasis en el partido de Concachampions que está por disputar