A través de un comunicado compartido en sus redes sociales, Atlas dio a conocer que Gonzalo Pineda presentó su renuncia a la directiva luego de la goleada que Pachuca le propinó a los Zorros en el Estadio Jalisco.

“Esta decisión la toma con el propósito de permitir a la institución definir un nuevo rumbo que impulse su crecimiento y fortalecimiento...”, se lee en el comunicado compartido por Atlas sobre la salida de Gonzalo Pineda.

El estratega mexicano de 42 años de edad se va delos rojinegros luego de haberlos dirigido en 24 partidos, en los cuales tuvo un total de: 5 victorias, 7 empates y 9 derrotas, en esos encuentros lanotaron 35 goles y les hicieron 52.

Nota en desarrollo, en breve más información...