Suleiman Al-Obeid, exfutbolista de 41 años de edad que era conocido como el ‘Pelé palestino’, fue asesinado por los ataques aéreos por parte de Israel que impactaron al sur de la Franja de Gaza.

La Federación Palestina de Futbol (FPF) fue la encargada de dar a conocer la noticia de la muerte de El Pelé Palestino en un comunicado compartido en sus redes sociales en el que además reveló que Suleiman Al-Obeid esperaba ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

La noticia de su asesinato por los ataques israelíes han causado indignación no solamente en medio oriente, sino que ha consternado al mundo del futbol debido a que es la muerte 321 de un miembro o exmiembro de la FPF por el conflicto armado.

¿Quién era Al-Obeid, el exfutbolista conocido como el ‘Pelé palestino que murió por ataques israelíes?

Al-Obeid, fue un futbolista que nació un 24 de marzo de 1984 en la ciudad de Gaza. Comenzó su carrera como jugador profesional en el Services Beach Club, posteriormente se unió al Centro Juvenil Al-Amari, donde jugó del 2009 al 2013.

Los últimos tres clubes de su carrera fueron el Al-Shati’a Services, Gaza Sports Club y el Al-Khadama Beach Club. Debido a sus habilidades dentro del campo, Al-Obeid fue apodado como el ‘Pelé palestino’.

The former Palestine national team player, Suleiman Al-Obaid, was killed in an Israeli strike targeting civilians waiting for humanitarian aid in the southern Gaza Strip.https://t.co/BWTmJThzeC pic.twitter.com/3qrIMksO2H — Palestine Football Association (@Palestine_fa) August 6, 2025

Su buen rendimiento a nivel de clubes, lo llevó a jugar en 24 ocasiones con la selección nacional de Palestina, en las cuales marcó dos goles. En total en su carrera marcó más de 100 anotaciones

Mohamed Salah explota contra la UEFA por comunicado tras la muerte del ‘Pelé palestino’

A través de sus redes sociales, la UEFA compartió un comunicado en el que expresó sus condolencia por la muerte de el ‘Pelé palestino’, pero no mencionó la causa y eso provocó que criticaran el pronunciamiento.

Mohamed Salah, futbolista egipcio que es estrella del Liverpool, fue uno de los que criticó el comunicado de la UEFA en redes sociales debido a que no explicaron que Al-Obeid fue asesinado por ataques israelíes en la Franja de Gaza.

Can you tell us how he died, where, and why? https://t.co/W7HCyVVtBE — Mohamed Salah (@MoSalah) August 9, 2025

“¿Nos pueden decir cómo murió, dónde y por qué?”, respondió Mohamed Salah al comunicado de la UEFA en X, dejándolos en evidencia por no dar contexto de la lamentable muerte de ‘El Pelé palestino’.