El mejor, o de los mejores, gol del Apertura 2025 y sí, apenas vamos en la Jornada 4. Pero lo que hizo Gastón Togni en el Pachuca vs Atlas es una locura.

Atlas y Pachuca se enfrentaron la fecha 4 de esta Liga MX. Un partido que estuvo cargado de un solo lado, pues los Tuzos golearon en el Jalisco.

No sorprende, Jaime Lozano parece estar muy bien adaptado y a hizo olvidar su mal paso en el Mundial de Clubes. En este torneo van invictos y más que eso con paso perfecto.

Además, Pachuca se logró meter entre los 4 mejores de la Leagues Cup y se enfrentará al LA Galaxy en los Cuartos de Final.

Por otro lado, los Rojinegros les fue mal en la Leagues Cup y en el Apertura 2025 apenas ha conseguido una victoria y un empate. La afición ya pide la cabeza de Pineda.

El golazo de Gastón Togni en el Atlas vs Pachuca que puso de pie al Jalisco

Atlas y Pachuca jugaban el primer tiempo, al minuto 8, le metieron un pase de Gastón Togni que quedó corto, sin embargo, el argentino lo solucionó como lo grandes.

Recibió de pecho en las afueras del área, y de espalda a la portería, se dio la media vuelta antes de cayera la pelota y Gastín Togni venció al arquero de Atlas.

Por supuesto que no gustó a la mayoría de aficionados que se encontraban en el Jalisco, pero los de Pachuca y algunos rojinegros reconocieron la obra de arte que vieron.

Gastón Togni: Otro gran acierto en los fichajes de Pachuca

Lo que le deberían copiar, los equipos de la Liga MX, a Pachuca, es su manera de encontrar talento por todo el mundo. Casi no fallan en los fichajes que traen.

Tan solo veamos el caso de Gastón Togni, que si bien es préstamo, ya regaló un golazo. Pachuca consiguió una cesión de un año a Defensa y Justicia por el futbolista. Parece que no necesitaba periodo de adaptación.

Otros nombres que podemos poner de ejemplo son Idrissi, Salomón Rondón, Deossa, Cabral y si nos vamos más lejos, Damián Álvarez.