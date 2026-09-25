La primera jornada de la Liga de Naciones dejó una de las imágenes más controvertidas del torneo en el enfrentamiento entre Austria e Israel, luego de la expulsión del israelí Sayed Abu Farchi tras festejar su gol.

Sayed Abu Farchi, delantero de Israel, vio su segunda amarilla luego de marcar un gol ante Austria, pues al momento de festejar hizo un ademán que fue considerado violento.

¿Por qué fue expulsado Sayed Abu Farchi de Israel?

El duelo entre Austria e Israel transcurría de manera normal hasta el minuto 51, cuando el israelí Sayed Abu Farchi fue amonestado por una falta; tan solo cuatro minutos después, en el minuto 55, el atacante logró marcar el tanto que ponía el empate 1-1.

İsrailli Sayed Abu Farkhi, gol sevincinde silah taklidi yaparak ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Savaşın kirli görüntülerini futbola taşıyıp normalleştiren bu rezil hareket, birkaç maçlık men cezasıyla karşılık bulmalı. Takımını da 10 kişi bırakıp maçı Avusturya’ya verdi. Her… pic.twitter.com/Fu7S3ED1od — Kevîn (@revoluttie) September 24, 2026

Tras esto, Sayed Abu Farchi decidió festejar tomando el banderín del tiro de esquina, poniendo una rodilla a tierra y realizando un movimiento hacia atrás mientras sujetaba la estaca con las dos manos.

El árbitro interpretó esto como la simulación de un disparo con escopeta, lo cual le valió la expulsión al delantero, pues se le mostró la segunda tarjeta amarilla, dejando a Israel con 10 jugadores.

Aunque el jugador trató de defenderse señalando que no era su intención que su festejo se interpretara de esa forma, el arbitro no cedió y le pidió que abandonara el terreno de juego.

Sayed Abu Farchi de Israel no considera que su festejo fuera ofensivo

La expulsión de Sayed Abu Farchi generó una gran ola de reacciones en redes sociales y en el ámbito deportivo, incluso el mismo jugador de Israel señaló que no encontraba ofensivo su festejo.

Algunos fans de Sayed Abu Farchi señalaron que el jugador de Israel ya había hecho ese festejo anteriormente y no había pasado nada, pues se interpreta como que hace una jugada de billar, no que ejecuta un disparo.

Por otro lado, diversos sectores consideraron que la simulación de un arma resultaba sumamente desafortunada e insensible, enmarcándose en el delicado contexto bélico existente entre Israel y Palestina.

Hasta donde se sabe, no hay intención de la Selección de Israel o del gobierno de aquél país de apelar la expulsión que inhabilitaría al jugador para la siguiente fecha de la Liga de Naciones.