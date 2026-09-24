La Semana 3 de la NFL inicia este jueves 24 de septiembre y termina el lunes 28 de septiembre. En total, 16 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en señales como Canal 5, Netflix, FOX, ESPN y Disney.
Jueves 24 de septiembre
- Falcons vs Packers | 18:15 horas
Domingo 27 de septiembre
- Chargers vs Bills | 11:00 horas
- Panthers vs Browns | 11:00 horas
- Jets vs Lions | 11:00 horas
- Texans vs Colts | 11:00 horas
- Patriots vs Jaguars | 11:00 horas
- Chiefs vs Dolphins | 11:00 horas
- Titans vs Giants | 11:00 horas
- Bengals vs Steelers | 11:00 horas
- Seahawks vs Commanders | 11:00 horas
- Cardinals vs 49ers | 14:05 horas
- Vikings vs Buccaners | 14:05 horas
- Raven vs Cowboys | 14:25 horas
- Raiders vs Saints | 14:25 horas
- Rams vs Broncos | 18:20 horas
Lunes 28 de septiembre
- Eagles vs Bears | 18:15 horas
NFL Semana 3: Horario y dónde ver el inicio el jueves 24 de septiembre
La Semana 3 de la NFL arranca con la visita de Falcons a Packers, el jueves 24 de septiembre de 2026, a las 18:15 horas por FOX One.
Falcons vs Packers
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Jueves 24 de septiembre de 2026
- Horario: 18:15 horas
- Canal: FOX One
NFL Semana 3: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 27 de septiembre
La actividad de la Semana 3 de la NFL continúa el domingo 27 de septiembre con 14 partidos a través de FOX One, Canal 9 y NFL Game Pass.
Chargers vs Bills
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: Canal 9
Panthers vs Browns
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Jets vs Lions
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Texans vs Colts
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Patriots vs Jaguars
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Chiefs vs Dolphins
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: FOX One
Titans vs Giants
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Bengals vs Steelers
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Seahawks vs Commanders
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 11 horas
- Canal: NFL Game Pass
Cardinals vs 49ers
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 14:05 horas
- Canal: FOX One
Vikings vs Buccaners
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 14:05 horas
- Canal: FOX One
Raven vs Cowboys
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: Canal 9
Raiders vs Saints
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 14:25 horas
- Canal: NFL Game Pass
Rams vs Broncos
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
- Horario: 18:20 horas
- Canal: ESPN y Disney
NFL Semana 3: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 28 de septiembre
El Monday Night de la NFL enfrenta a Eagles vs Bears el 28 de septiembre a las 18:15 en ESPN y Disney.
Eagles vs Bears
- Semana 3 de la NFL
- Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026
- Horario: 18:15 horas
- Canal: ESPN y Disney