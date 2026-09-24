La Semana 3 de la NFL inicia este jueves 24 de septiembre y termina el lunes 28 de septiembre. En total, 16 partidos en distintos horarios que podrán verse en vivo en México en señales como Canal 5, Netflix, FOX, ESPN y Disney.

Jueves 24 de septiembre

  • Falcons vs Packers | 18:15 horas

Domingo 27 de septiembre

  • Chargers vs Bills | 11:00 horas
  • Panthers vs Browns | 11:00 horas
  • Jets vs Lions | 11:00 horas
  • Texans vs Colts | 11:00 horas
  • Patriots vs Jaguars | 11:00 horas
  • Chiefs vs Dolphins | 11:00 horas
  • Titans vs Giants | 11:00 horas
  • Bengals vs Steelers | 11:00 horas
  • Seahawks vs Commanders | 11:00 horas
  • Cardinals vs 49ers | 14:05 horas
  • Vikings vs Buccaners | 14:05 horas
  • Raven vs Cowboys | 14:25 horas
  • Raiders vs Saints | 14:25 horas
  • Rams vs Broncos | 18:20 horas

Lunes 28 de septiembre

  • Eagles vs Bears | 18:15 horas
Partidos de la Semana 3 de la NFL
Partidos de la Semana 3 de la NFL (@nflmx)

NFL Semana 3: Horario y dónde ver el inicio el jueves 24 de septiembre

La Semana 3 de la NFL arranca con la visita de Falcons a Packers, el jueves 24 de septiembre de 2026, a las 18:15 horas por FOX One.

Falcons vs Packers

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Jueves 24 de septiembre de 2026
  • Horario: 18:15 horas
  • Canal: FOX One

NFL Semana 3: Horarios y dónde ver los partidos del domingo 27 de septiembre

La actividad de la Semana 3 de la NFL continúa el domingo 27 de septiembre con 14 partidos a través de FOX One, Canal 9 y NFL Game Pass.

Chargers vs Bills

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: Canal 9

Panthers vs Browns

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Jets vs Lions

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Texans vs Colts

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Patriots vs Jaguars

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Chiefs vs Dolphins

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: FOX One

Titans vs Giants

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Bengals vs Steelers

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Seahawks vs Commanders

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
  • Horario: 11 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Cardinals vs 49ers

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
  • Horario: 14:05 horas
  • Canal: FOX One

Vikings vs Buccaners

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
  • Horario: 14:05 horas
  • Canal: FOX One

Raven vs Cowboys

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
  • Horario: 14:25 horas
  • Canal: Canal 9

Raiders vs Saints

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
  • Horario: 14:25 horas
  • Canal: NFL Game Pass

Rams vs Broncos

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Domingo 27 de septiembre de 2026
  • Horario: 18:20 horas
  • Canal: ESPN y Disney

NFL Semana 3: Horario y dónde ver el Monday Night el lunes 28 de septiembre

El Monday Night de la NFL enfrenta a Eagles vs Bears el 28 de septiembre a las 18:15 en ESPN y Disney.

Eagles vs Bears

  • Semana 3 de la NFL
  • Fecha: Lunes 28 de septiembre de 2026
  • Horario: 18:15 horas
  • Canal: ESPN y Disney