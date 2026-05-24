El futbolista mexicano, Santiago Giménez, cerró la temporada 2025-2026 con el AC Milan con varios altibajos rumbo al Mundial 2026.

Lejos del protagonismo esperado con un equipo de élite, Santiago Giménez tuvo una temporada marcada por lesiones, falta de gol y poca continuidad con su equipo, el AC Milan.

¿Peligra la participación de Santiago Giménez en el Mundial 2026?

El inicio de temporada de Santiago Giménez con el AC Milan fue alentador debido a que inició como titular bajo el mando de Massimiliano Allegri, sin embargo, la falta de contundencia terminó relegándolo al banco de suplentes.

Específicamente fue en la Jornada 7 de la Serie A que Santiago Giménez perdió la titularidad con el AC Milan y no volvió a ser considerado como titular después de su recuperación en este año 2026 ante Torino, además recuperó la titularidad hasta la Jornada 36.

Dicha situación deja en duda si Javier Aguirre lo incluirá en la lista final de convocados para el Mundial 2026, ya que otros jugadores como Armando González, Guillermo Martínez y Julián Quiñones atraviesan un mejor momento que el naturalizado mexicano.

¿Preocupa el Mundial 2026? Santiago Giménez cierra una temporada irregular con el AC Milan. (JONATHAN DUENAS / JONATHAN DUENAS)

Santiago Giménez se quedó sin Champions League

Para finalizar la temporada para el olvido de Santiago Giménez, el AC Milan también se quedó sin posibilidades de clasificar a la Champions League 2026-2027.

El AC Milan terminó sexto con 70 puntos, por lo que únicamente logró conseguir puestos de Europa League.