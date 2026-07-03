Cristiano Ronaldo le envió un mensaje a un niño venezolano que perdió todo tras los terremotos y le extendió una emotiva invitación.

A finales de junio se vitalizó la historia de Andrés Mieles, un niño venezolano que fue rescatado tras los terremotos y que perdió a toda su familia; también enfrentó la amputación de una de sus piernas.

El niño pidió que alguien le regalara la estampa de Cristiano Ronaldo para su álbum del Mundial 2026 y la conmovedora petición llegó hasta el jugador.

Cristiano Ronaldo envía mensaje a niño venezolano que perdió todo en los terremotos

La historia de Andrés Mieles llegó hasta Cristiano Ronaldo, quien grabó un video para saludarlo e invitarlo a uno de sus partidos.

“Hola Andrés, qué tal. Hago este video para mandarte un abrazo, sé que eres super fan. Cuando te pongas bueno quiero invitarte a ver un partido mío y para disfrutar. Me gustaría conocerte, un abrazo amigo” Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo saw the message of the Venezuelan boy who lost everything after the earthquake and he took action ❤️‍🩹🙏🏼



In addition to sending him words of encouragement, he invited Andrés to meet him: “I want you to attend one of my games!”.



Sending strenght and all best… pic.twitter.com/QvBbDMXc4e — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

Cristiano Ronaldo envió un saludo a Andrés Mieles y desea conocerlo cuando terminé su recuperación.

Andrés Mieles fue una de las personas rescatadas tras el terremoto que azotó a Venezuela el pasado 24 de junio.

El niño perdió a su familia, su casa y sufrió una amputación, por lo que actualmente se encuentra en el hospital Miguel Pérez Carreño en La Yaguara, Caracas.

Niño reacciona a la invitación de Cristiano Ronaldo

Los médicos del hospital donde se encuentra Andrés Mieles, de 10 años de edad, le mostraron el video que le envió Cristiano Ronaldo.

Andrés Mieles se mostró feliz por el mensaje de Cristiano Ronaldo y sonrió levemente, ya que sigue convaleciente en el hospital.

La familia de Andrés Mieles realiza una colecta para obtener víveres, ropa y dinero para una prótesis para el niño, quien también se quedó sin un lugar donde vivir.

Andrés Mieles quedó bajo el resguardo de una tía paterna y hasta el momento se desconoce si el equipo de Cristiano Ronaldo ya se puso en contacto con su familia.