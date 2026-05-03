Atlas vs Cruz Azul continuaron la actividad de cuartos de final de la Liga MX con triunfo 3-2 de La Máquina ante los rojinegros.

Marcador final: Atlas 2-3 Cruz Azul | Ida cuartos de final

Atlas vs Cruz Azul: así fue el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX

En el partido Atlas vs Cruz Azul de los cuartos de final de la Liga MX, La Máquina sacó la victoria con marcador de 3-2.

Goles del partido Atlas vs Cruz Azul:

Minuto 45+3′: Carlos Rotondi anota el 1-0 a favor de Cruz Azul sobre Atlas

Minuto 55: Christian Ebere marca el 2-0 para Cruz Azul

Minuto 69: Alfonso González mete a la serie al Atlas con el 1-2 ante Cruz Azul

Minuto 81: Aldo Rocha de penalti, empata 2-2 el Atlas vs Cruz Azul

Minuto 87: Christian Ebere le da el triunfo a Cruz Azul 3-2 Atlas

Atlas perdió en su cancha ante Cruz Azul (mexsport / MEXSPORT)

¿Qué necesitan Atlas y Cruz Azul para avanzar a semifinales de la Liga MX?

Atlas necesita ganar por dos goles de diferencia para meterse a las semifinales de la Liga MX, dejando en el camino a Cruz Azul, que se perfila como el primer semifinalista del torneo.

Cruz Azul necesita mantener la ventaja global en el marcador, para avanzar a las semifinales de la liga MX sobre Atlas.

La Máquina puede por un gol de diferencia en la vuelta y seguiría en la competencia de la Liga MX.

¿Cuándo es el partido de vuelta Cruz Azul vs Atlas?

Cruz Azul vs Atlas se miden en la vuelta de los cuartos de final de la Liga MX, el sábado 9 de mayo a las 21:15.