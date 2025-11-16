El día de ayer sábado 15 de noviembre el América sostuvo un partido amistoso ante LA Galaxy en el Dignity Health Sports Parke, partido en el cual Álvaro Fidalgo lanzó un guiño hacia la Selección Mexicana.

Hay que recordar que durante la semana Álvaro Fidalgo fue tema de conversación en la mayoría de los espacios deportivos en México y en redes sociales luego de que se diera a conocer su posible convocatoria al Tri.

El mediocampista del América se naturalizó desde diciembre de 2024 y el próximo año podría ser elegible para México en la convocatoria rumbo al Mundial 2026, situación de la cual varios han dado su opinión.

¡El más mexicano! Así captaron a Álvaro Fidalgo cantando el Himno Nacional; apunta al Mundial 2026

Mientras México sacaba el empate sin goles ante su similar de Uruguay, en Estados Unidos surgió un vídeo que varios usuarios interpretaron como un guiño al DT tricolor, Álvaro Fidalgo fue captado cantando el Himno Nacional.

Todo esto ocurrió en el protocolo previo al arranque del partido amistoso de América vs LA Galaxy, cuando se entonaron ambos himnos y el mediocampista azulcrema fue visto entonando los versos del Himno Nacional Mexicano.

Aunque no es la primera vez que lo hace, ya que en ocasiones anteriores donde se ha entonado el Himno previo a un juego también se le ha visto cantarlo pero esta vez tomó un nuevo sentido ya que mucho se ha hablado de su posible convocatoria rumbo al Mundial 2026.

¿Qué necesita Álvaro Fidalgo para jugar con la Selección Mexicana?

Hay que recordar que aunque Fidalgo se naturalizó desde el año pasado, el reglamento de la FIFA pide para hacer el cambio de Federación vivir cinco años continuos en el país, plazo que cumple hasta febrero de 2026 por lo que sería elegible hasta marzo.

A partir de esa fecha Fidalgo ya podría jugar con la Selección Mexicana aunque eso no impide que antes sea invitado a entrenar con el Tri para ir conociendo el entorno, a los posibles compañeros y la forma de trabajo del Vasco.

De hecho según información de Gibrán Araige esa sería la idea del cuerpo técnico actual, invitarlo a entrenar en enero cuando tendrán una mini gira por Sudamérica y ya cuando sea convocable, llamarlo.