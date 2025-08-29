Canelo Álvarez y Terrence Crawford se enfrentarán el próximo sábado 13 de septiembre en la que promete ser una de las mejores peleas del año, pero todo parece indicar que no será transmitida por la señal de TV Azteca y solamente iría por Netflix.

El combate contra Terrence Crawford será el segundo de cuatro que el Canelo Álvarez pactó con Turki Alalshikh, ya que el primero fue el que sostuvo con el pugilista cubano William Scull el 3 de mayo.

A pesar de que la anterior pelea de Saúl Álvarez sí fue transmitida tanto por Televisa como por TV Azteca, para esta ocasión el combate solamente se podría ver a través de una de las plataformas de streaming más populares del mundo: Netflix.

Netflix tendría en exclusiva los derechos para la pelea entre Canelo Álvarez y Terrence Crawford

De acuerdo a información compartida por el periodista Carlos Ponce de León, la pelea entre el Canelo Álvarez y Terrence Crawford solamente será transmitida por Netflix, por lo que no se podrá ver en TV Azteca ni Televisa.

A pesar de que el Canelo Álvarez habría abogado por TV Azteca para que al menos les permitieran pasar la pelea contra Terrence Crawford diferida, ni Turki Alalshikh ni Netflix dieron su brazo a torcer.

Canelo Álvarez vs Edgar Berlanga. (John Locher / AP)

Por otro lado, Televisa habría optado por mover el Clásico Nacional entre América y Chivas al mismo día y en un horario similar para pelear por el rating que habrá esa noche del sábado 13 de septiembre.

¿Quiénes narrarán la pelea entre Canelo Álvarez y Terrence Crawford en Netflix?

Pese a que el combate de Canelo Álvarez vs Terrence Crawford sería transmitido en exclusiva por Netflix, la plataforma contrataría algunos de los cronistas de boxeo más reconocidos de México para el combate.

Eduardo Camarena, Marco Antonio Barrera y Carlos ‘El Zar’ Aguilar sería el equipo de transmisión que Netflix tendría para una de las peleas más importantes en la carrera del Canelo Álvarez.

Sin embargo, el equipo conformado por Eduardo Lamazón, Rafa Ayala, Julio César Chávez y el Jefe Vargas se quedaría con las ganas de transmitir este combate entre el mexicano y el estadounidense.