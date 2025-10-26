Un emblema del futbol mexicano, protagonista de grandes gestas y dueño de un estilo inigualable, el fue Manuel Lapuente. El entrenador dejó huella y su muerte ha conmocionado al balompié azteca, que se unió en mensajes para despedirlo.

La Selección Mexicana, Club América, Puebla y distintos entrenadores, jugadores y exjugadores del futbol mexicano dedicaron unas palabras al entrañable Manuel Lapuente.

Manuel Lapuente murió a los 81 años de edad y tan pronto se confirmó la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes sobre el emblemático entrenador.

Lapuente conquistó cinco títulos de Liga MX y fue protagonista desde el banquillo del histórico triunfo sobre Brasil en la final de la Copa Confederaciones de 1999.

La Selección Mexicana se despidió de Manuel Lapuente, leyenda del futbol mexicano

A través de sus redes sociales, la Selección Mexicana envió un emotivo mensaje por la muerte de Manuel Lapuente, a quien llamó una leyenda del futbol mexicano y recordó su paso como jugador y entrenador del Tricolor.

“La Selección Nacional de México lamenta profundamente el fallecimiento de Don Manuel Lapuente, leyenda del futbol mexicano”, se lee en el mensaje.

“Don Manolo será recordado por su gran legado como jugador y DT. Dirigió el Mundial de Francia 1998 y fue campeón de la Copa Confederaciones en 1999”, agregó el escrito.

Club América se despide de Manuel Lapuente

Manuel Lapuente comandó al Club América campeón del Verano 2002. Las Águilas se impusieron a Necaxa en aquel torneo.

“Todos los que integramos el Club América lamentamos el sensible fallecimiento de Manuel Lapuente Díaz, histórico entrenador de las Águilas. Un grande que jamás volará solo”, se lee en la publicación.

Club Puebla dedicó un emotivo mensaje a Manuel Lapuente

Puebla conquistó los títulos de la temporada 1982-83 y 1989-90 y sí, Manuel Lapuente estaba en el banquillo.

“Manuel Lapuente, histórico con La Franja que dejó huella en los corazones de todos los poblanos. Gracias por tu legado y cariño a este Club, que permanecerán por siempre. Descansa en paz”, se lee en la publicación.

Manuel Lapuente, histórico con La Franja que dejó huella en los corazones de todos los poblanos



Gracias por tu legado y cariño a este Club, que permanecerán por siempre. Descansa en paz 🕊️#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/52HBjPMz7O — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) October 26, 2025

Necaxa, Raúl Orvañanos, José Ramón Fernández, Miguel Layún y otros personajes del futbol mexicano se despiden de Manuel Lapuente

Necaxa, club de la Liga MX con el que también se consagró Manuel Lapuente, también se despidió y llamó al histórico entrenador, un referente e ídolo.

“Hoy despedimos a uno de los pilares del futbol mexicano y el Necaxismo, un referente e ídolo… Permanecerás por siempre en la historia de este club, “Manolo”.

“Don Manolo Lapuente, gracias por todo lo que le diste al futbol mexicano, gracias por cada consejo que me diste, y por cada palabra de aliento en los momentos difíciles. Te echaremos de menos”, escribió Miguel Layún.

“Qué día tan triste… Hoy murió un querido amigo, Manuel Lapuente, Manolo; era un sabio del futbol, famoso por su boina. Mi más sentido pésame para su familia”, escribió José Ramón Fernández.

“Falleció un gran amigo y extraordinario futbolista y técnico. Manuel Lapuente. Descansa, My Friend”, fue el mensaje de Raúl Orvañanos.