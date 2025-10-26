El futbol mexicano está de luto. Manuel Lapuente murió este sábado 25 de octubre a los 81 años. Veamos cuál fue el motivo del fallecimiento de este legendario entrenador.

Antes, tenemos que pasar por un poco de la vida de Manuel Lapuente, o mejor dicho por su trayectoria en el futbol mexicano. Como jugador tuvo un paso discreto. Debutó con el Monterrey, también fue parte de Atlas, Puebla y Necaxa.

Ya siendo entrenador fue donde conoció la gloria. Con Puebla fue dos veces campeón de la Liga MX, sucedió lo mismo con América y con Necaxa lo logró una vez. Así que suma 5 títulos de Primera División.

Este curriculum lo llevó a dirigir a la Selección Mexicana en dos ocasiones, la primera de 1990 a 1991, y la segunda, la más exitosa, de 1997 al 2000.

Sin duda, sus logros más grandes fueron con el Tri. Estuvo al frente del Francia 1998, llegaron a los octavos de final y fueron eliminados por Alemania. Un año después, lograron alzar por primera vez la Copa Confederaciones de 1999.

Venció a Brasil 4 a 3 en el Estadio Azteca. Un logro que es considerado como el mejor, o uno de los mejores, en la historia de la Selección.

¿De qué murió Manuel Lapuente? Emblemático entrenador del futbol mexicano y del Tricolor

Manuel Lapuente murió este sábado 25 de octubre a la edad de 81 años. Hasta el momento, no hay información oficial sobre el fallecimiento del legendario entrenador.

Sin embargo, se dice que neumonía fue la causante de la muerte de Manuel Lapuente, pues lo estuvo afectando en las últimas semanas.

Manuel Lapuente, histórico técnico de la Liga MX y de la Selección Mexicana. (MEXSPORT)

Futbol mexicano lamenta el fallecimiento de Manuel Lapuente

Todo el futbol mexicano se ha unido para mandar un mensaje sobre Manuel Lapuente. Con esto podemos ver la enorme huella que dejó en sus equipos y Selección Mexicana.

"La familia del futbol mexicano lamenta profundamente el fallecimiento de uno de los jugadores y entrenadores más importantes, entrañables e influyentes de nuestro deporte“, publicó la Federación Mexicana de Futbol.

De la misma forma, lo hizo América, Tigres, Rayados, Puebla y múltiples jugadores y figuras del futbol mexicano.