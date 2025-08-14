Momentos de preocupación se vivieron en un partido entre Tayikistán e Indonesia en la Copa de la Independencia de la categoría Sub-17, pues un jugador anotó un gol y en la celebración saltó al vacío, causando preocupación en los aficionados presentes.

Mierza Firjatullah, futbolista de la selección de Indonesia Sub-17 anotó uno de los goles del partido, pero al festejar su emoción fue tanta que saltó una de las vallas publicitarias en la cancha y posteriormente saltó un barandal.

Con lo que no contaba el futbolista indonesio era con que no había suelo después de la reja que saltó, por lo que cayó al vacío y provocó que sus compañeros así como los presentes en el estadio se preocuparan por su salud.

Captan caída de varios metros de seleccionado indonesio cuando celebraba gol

A través de redes sociales se ha vuelto viral un video en el que se ve a Mierza Firjatullah caer al vacío al celebrar un gol con Indonesia en su partido frente a Tayikistán en la Copa de la Independencia de la categoría Sub-17.

Aunque en el video se aprecia como el futbolista indonesio cae al vacío y de inmediato los aficionados y sus compañeros se asoman a ver si estaba bien, ha comenzado a circular otro video en el que se ve que está bien.

Mientras sus compañeros y los aficionados se asomaban al vacío en el que cayó Mierza Firjatullah, él hizo una seña de que se encontraba bien pese a la caída de varios metros y procedió a celebrar con la afición.

Futbolistas que se han lesionado celebrando tras haber marcado un gol

Por fortuna para Mierza Firjatullah y para la selección Sub-17 de Indonesia, no se lesionó de gravedad e incluso pudo jugar todo el primer partido frente a Tayikistán antes de salir de cambio al descanso.

Sin embargo, ha habido varios casos de futbolistas que sí se lesionan al festejar un gol, ya sea porque la emoción del momento hizo que se exaltaran de más e hicieran alguna incoherencia o porque algo les salió mal en su celebración.

Uno de los casos más conocidos es el de el exfutbolista argentino Martín Palermo, que cuando jugaba con el Villarreal de España fue a festejar un gol con la afición pero debido al tumulto se cayó la valla publicitaria y le fracturó la tibia y el peroné.