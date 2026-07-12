Inglaterra celebró su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Noruega, pero además del resultado hubo una historia que llamó la atención de los aficionados.

Fue el consejo que recibió Jude Bellingham de parte de su madre y que pudo haber sido clave para evitar una tarjeta amarilla que habría complicado su situación en el Mundial 2026.

¿Qué le dijo la madre de Jude Bellingham previo al juego ante Noruega?

Después del encuentro entre Inglaterra y Noruega, Jude Bellingham reveló que pasó toda la semana escuchando una recomendación muy específica en casa.

Consciente de la intensidad con la que suele vivir los partidos Jude Bellingham, la familia del jugador inglés le insistió en mantener la calma durante el duelo ante Noruega.

“Mi madre me dijo toda la semana que cuidara mi lenguaje, mis entradas, mi expresión facial y mis emociones. Así que sí, creo que me lo ha repetido toda la semana: que tuviera cuidado con esa tarjeta amarilla”. Jude Bellingham, jugador de Inglaterra.

A pesar de ser una estrella consolidada y uno de los líderes de Inglaterra, Jude Bellingham reconoció la influencia que sigue teniendo su familia en decisiones importantes dentro y fuera del campo.

Jude Bellingham, jugador de Inglaterra. (Ricardo Mazalan/AP / AP Photo/Ricardo Mazalan)

¿Cuándo será el siguiente partido de Jude Bellingham?

Jude Bellingham y sus compañeros de Inglaterra se verán las caras con Argentina en las semifinales del Mundial 2026.

El partido Inglaterra vs Argentina será el miércoles 15 de julio de 2026 en punto de las 13 horas, tiempo del centro de México.