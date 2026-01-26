México sigue su preparación rumbo al Mundial 2026, y después de ganar los partidos ante Panamá y Bolivia, ya tiene marcada la fecha para volver a jugar. Conoce el día y próximo rival del Tri.

México vs Islandia | Miércoles 25 de febrero | Estadio La Corregidora

¿Cuándo vuelve a jugar México rumbo al Mundial 2026?

El miércoles 25 de febrero volverá a jugar México un partido de preparación rumbo al Mundial 2026 que inaugurará ante Sudáfrica.

La selección de Islandia visitará a México de Javier Aguirre en el Estadio La Corregidora de Querétaro, el miércoles 25 de febrero, en punto de las 20 horas.

Partido: México vs Islandia

Fecha: Miércoles 25 de febrero de 2026

Fase: Partido de preparación

Horario: 20 horas

Sede: Estadio La Corregidora de Querétaro

Transmisión: TUDN, ViX, Canal 5 y 7 (por confirmar)

¿Cómo quedó México en sus partidos de enero rumbo al Mundial 2026?

México venció 1-0 a Panamá el jueves 22 de enero, en el primero de dos partidos amistosos programados para el Tri en el primer mes del 2026, rumbo al Mundial.

Después, el domingo 25 de enero, México volvió a ganar y lo hizo por el mismo marcador de 1-0, esta vez ante Bolivia.

Ambos partidos fueron en calidad de visitante, con el objetivo de agregar dificultad rumbo al Mundial 2026.

¿Qué viene para México después del partido vs Islandia?

Después de jugar contra Islandia en febrero, México se alistará para reinagurar el Estadio Azteca en partido contra Portugal de Cristiano Ronaldo.

Será en la Fecha FIFA del mes de marzo, cuando el Tri reciba a la selección que comanda Cristiano Ronaldo.

El 28 de marzo será la cita de México contra Portugal, mientras que tres días después, el combinado dirigido por Javier Aguirre enfrentará a Bélgica en Chicago.