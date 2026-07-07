Hossam Hassan, DT de Egipto se ha convertido en uno de los protagonista del Mundial 2026, pero en tintes distinto al fútbol, pues se ha convertido en un defender del pueblo palestino ante los suceso en la Franja de Gaza.

“A través del fútbol quiero ​enviar un ​mensaje: por favor, dejen vivir al pueblo palestino. Pido a los ​deportistas y periodistas de todo el mundo que ayuden ‌a transmitir ese mensaje”. Hossam Hassan, DT de Egipto

Palabras de Hossam Hassan que retumbaron en conferencia de prensa y fueron aplaudidas entre los periodistas desde el estadio Mercedes Benz de Atlanta, Estados Unidos.

🇪🇬”¡Qué vergüenza para el mundo por cerrar los ojos a lo que está pasando en Gaza! Cualquiera que no sea solidario con los palestinos no merece ser considerado ser humano"”



El técnico Husam Hassan se manifestó contra el genocidio en Palestina. pic.twitter.com/UKctkdfRsp — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) July 6, 2026

Hossam Hassan explica porque sacó bandera palestina en el Egipto vs Australia

Tras volver a alzar la voz por la región de Gaza, Hossam Hassan fue cuestionado sobre haber sacado la bandera de Palestina en el Egipto vs Australia a lo que respondió con un contundentemente fue “por humanidad”.

“Si alguien nunca ha sentido el sufrimiento del pueblo palestino es porque carece de humanidad”. Hossam Hassan, DT de Egipto

Y por lo que Hossam Hassan refrendó que su “este gesto que hice salió de mí, porque soy un ser humano como esos seres humanos que mueren”.

Hossam Hassan, DT de Egipto (Hossam Hassan / Facebook)

Hossam Hassan hace eco por Palestina con principios de juego limpio de la FIFA

Para concluir Hossam Hassan dijo que es una vergüenza como los seres humanos dejan pasar de largo la muerte de otros seres ante la gravedad del conflicto en la Franja de Gaza.

“Es una vergüenza para el mundo entero, no solo para el mundo árabe, una vergüenza para todos y, ante todo, una vergüenza para los responsables que dejan de lado a seres humanos”. Hossam Hassan, DT de Egipto

Por lo que Hossam Hassan hizo eco por Palestina con los principios de juego limpio y respeto de la FIFA.