Hossam Hassan, DT de Egipto se ha convertido en uno de los protagonista del Mundial 2026, pero en tintes distinto al fútbol, pues se ha convertido en un defender del pueblo palestino ante los suceso en la Franja de Gaza.
“A través del fútbol quiero enviar un mensaje: por favor, dejen vivir al pueblo palestino. Pido a los deportistas y periodistas de todo el mundo que ayuden a transmitir ese mensaje”.Hossam Hassan, DT de Egipto
Palabras de Hossam Hassan que retumbaron en conferencia de prensa y fueron aplaudidas entre los periodistas desde el estadio Mercedes Benz de Atlanta, Estados Unidos.
Hossam Hassan explica porque sacó bandera palestina en el Egipto vs Australia
Tras volver a alzar la voz por la región de Gaza, Hossam Hassan fue cuestionado sobre haber sacado la bandera de Palestina en el Egipto vs Australia a lo que respondió con un contundentemente fue “por humanidad”.
“Si alguien nunca ha sentido el sufrimiento del pueblo palestino es porque carece de humanidad”.Hossam Hassan, DT de Egipto
Y por lo que Hossam Hassan refrendó que su “este gesto que hice salió de mí, porque soy un ser humano como esos seres humanos que mueren”.
Hossam Hassan hace eco por Palestina con principios de juego limpio de la FIFA
Para concluir Hossam Hassan dijo que es una vergüenza como los seres humanos dejan pasar de largo la muerte de otros seres ante la gravedad del conflicto en la Franja de Gaza.
“Es una vergüenza para el mundo entero, no solo para el mundo árabe, una vergüenza para todos y, ante todo, una vergüenza para los responsables que dejan de lado a seres humanos”.Hossam Hassan, DT de Egipto
Por lo que Hossam Hassan hizo eco por Palestina con los principios de juego limpio y respeto de la FIFA.
“Queremos respeto para el ser humano, queremos juego limpio para que quienes no tienen nada puedan vivir”.Hossam Hassan, DT de Egipto