César Peixoto, DT de Wolves, habló sobre la gravedad de la lesión de Raúl Jiménez, quien presentó molestias en la rodilla izquierda durante el partido ante Everton.

“Su lesión no es tan grave como temíamos al principio. Creo que es una lesión bastante sencilla y espero que vuelva pronto, así que son buenas noticias para nosotros. Esperaba que pudiera jugar, pero no es posible.” César Peixoto, DT de Wolves

Las declaraciones de Peixoto se dieron en medio de especulaciones sobre el estado de salud del delantero mexicano.

Raúl Jiménez ha sido descartado para el derbi del Black Country que juega el Wolverhamton contra el West Bromwich Albion este domingo 20 de septiembre en la Championship.

DT de Wolves revela gravedad de lesión de Raúl Jiménez y desmiente a entrenador del West Bromwich

Tras dar a conocer que la lesión de Raúl Jiménez no es tan grave, el DT de Wolves mandó un mensaje al entrenador del West Bromwich, James Morrison.

Raúl Jiménez (@Wolves)

“No miento ni juego con la mente de nadie: al cien por cien, no jugará”, afirmó César Peixoto luego de que Morrison pusiera en duda las molestias física del delantero mexicano.

James Morrison expresó que eran solo “juegos psicológicos” por parte de los Wolves para despistarlos.

Sin embargo, el DT de Wolves fue tajante al mencionar que Raúl Jiménez será el gran ausente ante el duro partido que deberán enfrentar.

El propio César Peixoto reconoció la importancia que tiene el jugador de la Selección Mexicana dentro de su equipo, sin embargo, mostró confianza para lograr llevarse la victoria en el derbi del Black Country.

“Es un jugador importante para nosotros… seguiremos siendo competitivos, y por supuesto somos más fuertes con Raúl, pero esto es fútbol y estas cosas pasan. Ojalá no hubieran pasado, pero ahora tenemos que gestionar la situación y recuperar a Raúl lo antes posible." César Peixoto, DT de Wolves

En la actualidad, Wolves marcha en el puesto nueve de la Championship, por lo que su siguiente encuentro será vital para no quedar atrás en la búsqueda por el ascenso a la Premier League.