Raúl Jiménez sigue en plan goleador y este domingo 13 de septiembre anotó el tanto de la victoria de los Wolves en la Championship.

El delantero mexicano Raúl Jiménez ingresó de cambio al minuto 63 y, cerca del final le dio rumbo al destino del partido a favor de su equipo.

Así fue el gol de Raúl Jiménez en el triunfo de los Wolves

Se jugaba el minuto 90 del partido, cuando Raíl Jiménez empujó el balón a segundo poste tras un remate de Tommy Doyle, venciendo la estirada del portero del Sheffield United en calidad de visitante en Bramall Lane.

Fu el trercer gol de la temporada para Jiménez, quien suma 1 asistencia en 6 compromisos con los Wolves.

Con el triunfo, los Wolves son séptimos en la general con 11 puntos, camino a un posible regreso a la Premier League.

La celebración de los Wolves con Raúl Jiménez como protagonista (@Wolves)

El gran inicio de Raúl Jiménez en su nueva etapa con los Wolves

Raúl Jiménez registra muy buenos números en la actual campaña de la EFL Championship inglesa con los Wolves.

En la Jornada 1 anotó de penalti en el último minuto para rescatar el empate 2-2 ante el Blackburn Rovers.

En la Jornada 2 dio una asistencia para gol en la victoria 3-1 frente al Preston North End.

Más tarde, en la Jornada 3, el ex americanista marcó otro penalti en la goleada 4-1 contra el Stoke City.