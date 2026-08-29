Raúl Jiménez sigue en plan grande en su regreso a los Wolves, y este sábado anotó de penalti al minuto 55 en la victoria del Wolverhampton sobre el Stoke City.

En partido de la Jornada 3 de la EFL Championship, los Wolves vencieron 4-1 al Stoke City, con gol incluido de Raúl Jiménez.

Con esta anotación, Raúl Jiménez llegó a dos goles y una asistencia en sus primeros tres partidos de liga de la temporada 2026-2027, consolidando su gran regreso con los Wolves.

Así fue el gol de Raúl Jiménez en el triunfo de los Wolves

Se jugaba el minuto 53 del partido Wolves vs Stoke City, cuando Raúl Jiménez provocó un penalti tras recibir una falta en el área por parte de Ben Johnson.

El marcador era 2-1 en ese momento a favor de los Wolves, así que al anotar el gol, Raúl Jiménez encaminó a su equipo a una nueva victoria en el torneo.

Los Wolves se mantienen invictos y se colocaron momentáneamente en el liderato de la tabla general de la EFL Championship con siete puntos.

Jiménez extendió su impresionante récord individual en el fútbol inglés a 16 penales consecutivos anotados sin fallar.

La celebración de los Wolves tras anotar uno de los goles en su victoria (@Wolves)

El gran inicio de Raúl Jiménez en su nueva etapa con los Wolves

Raúl Jiménez registra muy buenos números en la actual campaña de la EFL Championship inglesa con los Wolves.

En la Jornada 1 anotó de penalti en ell último minuto para rescatar el empate 2-2 ante el Blackburn Rovers.

En la Jornada 2 dio una asistencia para gol en la victoria 3-1 frente al Preston North End.

Este sábado, en la Jornada 3, marcó otro penalti en la goleada 4-1 contra el Stoke City.