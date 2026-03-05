Lionel Messi visitará este jueves 5 de marzo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca.

La ceremonia para reconocer al Inter Miami, campeón de la MLS, encontrará a dos gigantes de sus respectivos ámbitos: Lionel Messi y Donald Trump.

¿La primera foto de Lionel Messi con Donald Trump?

La Casa Blanca está por convertirse en el lugar donde Lionel Messi y Donald Trump se tomen su primera foto juntos, cuando el astro argentino visite al presidente de Estados Unidos.

Lionel Messi no podrá eludir con ningún tipo de gambeta esta cita, especial por el momento de tensión mundial que se vive por la guerra desatada en el Medio Oriente, con Estados Unidos y Trump como protagonistas.

Lionel Messi, jugador del Inter Miami (Tanner Pearson / AP)

Encuentro histórico a menos de 100 días del Mundial 2026

La visita de Lionel Messi a Donald Trump en la Casa Blanca llega además, a menos de 100 días del inicio del Mundial 2026, en el que el argentino busca de nuevo el campeonato.

Es cierto, el motivo de la visita nada tiene que ver con política ni con el Mundial 2026, pero cuando dos figuras del tamaño de Messi y Trump se encuentran, cualquier tema entra en escena.

Una visita obligada a la Casa Blanca

La Casa Blanca suele recibir a todos los equipos campeones de los distintos deportes profesionales de Estados Unidos, así que Lionel Messi y el Inter Miami no podían faltar en la agenda con Donald Trump.

El que si estaría ausente sería el copropietario del Inter Miami, el exfutbolista David Beckham, quien se encuentra en Europa para el desfile de moda de su esposa.

El Inter Miami enfrentará al DC United de la MLS

Este sábado 7 de marzo, el Inter Miami de Lionel Messi enfrentará al DC United en la MLS, previo a su juego de octavos de final de la Concachampions 2026.

El 11 de marzo, Inter Miami de Lionel Messi visitará al Nashville en busca de un buen resultado en el partido de ida.