Rafael Leão enfrenta críticas por publicación machista que hizo tras el Mundial 2026.

El futbolista portugués que actualmente juega para el AC Milán generó controversia al compartir una story en su cuenta alterna de Instagram, @imjus.beingme, con un lamentable mensaje que de inmediato se hizo viral.

“Chicas, el Mundial ha terminado. Ya pueden dejar de fingir que entienden de fútbol”. Rafa Leão

Rafael Leão enfrenta críticas por publicación machista tras el Mundial 2026 (Especial)

Critican a Rafa Leão por publicación machista tras el Mundial 2026; el futbolista no pidió perdón

Rafa Leão ha sido criticado en Italia y a nivel internacional por su post machista tras concluir el Mundial 2026.

Ante la presión pública, el jugador decidió borrar la publicación que realizó.

Sin embargo, no pidió disculpas por sus comentarios , ya que en la misma cuenta alterna aseguró: “Chicos, dejen de tomarse este Instagram tan en serio”.

Dicha respuesta de Rafa Leão ha generado aún más polémica y controversia.

En especial porque la cuenta alterna del futbolista se llama imjus.beingme que significa “Solo estoy siendo yo”.

Se trata de un perfil en Instagram en el que Rafa Leão publica cosas más personales, lo que ha generado cuestionamientos hacia el delantero.

El mensaje de Rafa Leão llega en un contexto donde el Mundial 2026 mostró que muchas mujeres son aficionadas al fútbol siguiendo de cerca los encuentro de la copa organizada por FIFA.

Hasta el momento, el AC Milan no ha lanzado alguna postura oficial sobre la polémica story de su futbolista.