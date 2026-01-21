La estrella del PSG, Lucas Hernández, ha sido denunciado por trata de personas y explotación laboral por parte de una familia colombiana.

De acuerdo a ‘Paris Match’, Lucas Hernández y su esposa, Victoria Triay, encaran serias acusaciones por supuestos abusos ocurridos entre septiembre de 2024 y noviembre de 2025.

¿Quién denunció por trata de personas al estrella del PSG, Lucas Hernándes?

Una familia de origen colombiano es la que denunció a Lucas Hernández del PSG por un abuso que derivaría en trata de personas.

La familia integrada por un padre, su esposa y sus tres hijos, habrían trabajado para Lucas Hernández sin permiso de residencia y con jornadas laborales largas.

Los demandantes habrían trabajado durante más de un año sin contrato, sin permiso de residencia y con jornadas de entre 72 y 84 horas semanales.

El trtabajo que habrían realizado iría desde labores de seguridad, limpieza y cocina, hasta cuidado de menores.

¿Qué dice la denuncia por trata de personas contra Lucas Hernández?

Según la denuncia contra Lucas Hernández, ninguno de los empleados del estrella del PSG fue dado de alta en la Seguridad Social, no existían nóminas y los pagos se realizaban en efectivo.

Se sabe que, en febrero de 2025, los trabajadores habrían firmado acuerdos de confidencialidad pese a no tener contrato laboral.

¿Cuál es la postura de Lucas Hernández ante la denuncia por trata de personas?

El agente del francés, Lucas Hernández, afirmó que el estrella del PSG desconocía la denuncia y las acusaciones, pero mientras tanto, la Fiscalía de Versalles ya investiga el caso.

Por ahora, no existen pronunciamientos oficiales de los señalados, pero las acusaciones son lo suficientemente serias como para activar los protocolos legales correspondientes en Francia.