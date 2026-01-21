El nombre de Lucas Hernández ha resonado en todos lados, pues una pareja lo acusó, junto a su esposa, de presunta trata de personas y trabajo no declarado ante el Tribunal de Versalles. Si quieres conocer de quién te estamos hablando, aquí te contamos.

¿Quién es Lucas Hernández?

Lucas François Bernard Hernández es un futbolista profesional francés, campeón del mundo con Francia en el 2018, que actualmente se desempeña como defensa del Paris Saint-Germain (PSG). A lo largo de su carrera ha destacado por su potencia física, velocidad y versatilidad para jugar como central o lateral.

¿Qué edad tiene Lucas Hernández?

Lucas Hernández nació el 14 de febrero de 1996 en Marsella, Francia, por lo que actualmente tiene 29 años.

¿Lucas Hernández tiene esposa?

Sí, Lucas Hernández está casado con Victoria Triay, con quien contrajo matrimonio el 14 de julio del 2024.

Lucas Hernández, defensa del PSG y campeón del mundo con Francia (Ig: @lucashernandez21)

¿Qué signo zodiacal es Lucas Hernández?

Al haber nacido el 14 de febrero, Lucas Hernández es Acuario, signo que se caracteriza por su espíritu innovador, especial e independiente.

¿Lucas Hernández tiene hijos?

Sí, Lucas Hernández tiene tres hijos; dos con su exesposa Amelia Lorente y uno con su actual esposa.

¿Qué estudió Lucas Hernández?

La formación de Lucas Hernández se centra en academias de fútbol, pues desde muy joven se interesó por el deporte. Se formó en la cantera del Atlético de Madrid, enfocándose en su carrera profesional.

¿En qué ha trabajado Lucas Hernández?

La carrera de Lucas Hernández se ha centrado en el deporte, consolidando una trayectoria bastante impresionante a su corta edad: