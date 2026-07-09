Erling Haaland reconoció que Inglaterra parte como favorita frente a Noruega, aunque aseguró que su selección está lista para competir y buscar la sorpresa.

“Deberían estar confiados en avanzar, definitivamente… es Inglaterra” Erling Haaland

Previo al duelo de cuartos de final del Mundial 2026, el delantero afirmó: “Deberían estar confiados en avanzar, definitivamente… es Inglaterra”, reflejando respeto hacia un rival con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Phil Foden.

Pese a ello, Haaland subrayó que Noruega intentará hacer historia y demostrar que los favoritos también pueden caer.

Haaland revela la realidad de Noruega en el Mundial 2026

Durante una entrevista previa al encuentro, Haaland fue cuestionado sobre las posibilidades de ambos equipos y respondió con total sinceridad.

“Deberían estar confiados en avanzar, definitivamente... es Inglaterra”, afirmó Haaland.

Las palabras del atacante reflejan el respeto que existe hacia una selección inglesa que llega a esta instancia tras eliminar a México en un emocionante partido de octavos de final.

Con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham, Bukayo Saka y Phil Foden, los de Inglaterra son considerados por muchos como uno de los principales candidatos al título.

Inglaterra enfrenta a Noruega en los cuartos de final. (Silvia Izquierdo / AP Photo/Silvia Izquierdo)

Haaland y Noruega en busca de hacer historia en el Mundial 2026

Mientras Inglaterra intentará confirmar los pronósticos y seguir su camino hacia el título, Haaland y Noruega buscarán demostrar que los favoritos también pueden caer.

Y aunque el propio delantero reconoce la jerarquía inglesa, está decidido a luchar por una nueva sorpresa en el Mundial 2026.