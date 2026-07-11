En esta nota de diremos quién es Declan Rice, mediocampista de Inglaterra que se ha convertido en una de las máximas figuras de la Premier League y de su selección nacional.

Te compartimos información de Declan Rice como su fecha de nacimiento, edad y hasta su signo zodiacal.

¿Quién es Declan Rice? Futbolista de Inglaterra

Declan Rice es un futbolista británico, originario de Kingston upon Thames, que juega como centrocampista en el Arsenal de la Premier League.

Es, además, una de las máximas figuras de la Selección de Inglaterra.

Declan Rice, futbolista de Inglaterra (declanrice / IG)

¿Qué edad tiene Declan Rice?

Declan Rice nació el 14 de enero de 1999, por lo que actualmente tiene 27 años de edad.

¿Quién es la esposa de Declan Rice?

Declan Rice no está casado; sin embargo, mantiene una relación de más de 10 años con su novia Lauren Fryer.

Declan Rice y su novia, Lauren Fryer (Especial)

¿Qué signo zodiacal es Declan Rice?

Declan Rice nació un 14 de enero, por lo que de acuerdo con la astrología occidental es del signo zodiacal Capricornio.

¿Cuántos hijos tiene Declan Rice?

Declan Rice tiene un hijo menor, nacido en 2022, producto de su relación con Lauren Fryer.

Declan Rice, futbolista de Inglaterra (RICHARD PELHAM / Getty Images via AFP)

¿Qué estudió Declan Rice?

Declan Rice cuenta con estudios máximos de secundaria obligatoria por la Grey Court School en Kingston, de Londres.

Esto debido a que dejó los estudios a los 14 años para dedicarse por completo al futbol profesional.

¿En qué ha trabajado Declan Rice?

Declan Rice comenzó su carrera en las inferiores del West Ham United, en donde logró debutar en el primer equipo en 2017 y se convirtió en capitán del equipo. Fue pieza clave para ganar la UEFA Europa Conference League en 2023.

Gracias a su desempeño, fue traspasado en 2023 por una cifra récord de 105 millones de libras al Arsenal, convirtiéndose en jugador estelar del equipo y con quienes ya conquistó el título de la Premier League.