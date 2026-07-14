Declan Rice será titular con la selección de Inglaterra ante Argentina, en las semifinales de la Copa Mundial 2026.

El mediocampista Declan Rice se recuperó por completo del virus estomacal que no le permitió completar los cuartos de final del Mundial 2026 ante Noruega.

¿Qué le ocurrió a Declan Rice previo a los cuartos de final?

Declan Rice fue atacado por un virus estomacal que lo obligó a pasar tres días en recuperación previo al partido de cuartos de final del Mundial 2026 de Inglaterra ante Noruega, en el cual solo jugó 45 minutos.

De cara al duelo ante Argentina de Lionel Messi, en las semifinales del Mundial 2026, los médicos y el cuerpo técnico de Inglaterra liderado por Thomas Tuchel, confirmaron que Rice está listo para iniciar el partido.

Sin embargo, el jugador aceptó que sigue arrastrando molestias físicas, pues además del reciente cuadro estomacal, lidia con dolor en la zona lumbar y en los isquiotibiales.

Declan Rice, futbolista de Inglaterra (declanrice / IG)

Declan Rice no puede quedar fuera del partido Inglaterra vs Argentina

A pesar de no estar en plenitud física, la importancia del partido Inglaterra vs Argentina en Atlanta, ha provocado que el propio Declan Rice presione para estar en el once inicial.

Inglaterra jugará ante Argentina con las bajas de Jordan Henderson, por una fractura en la muñeca, además de Jarell Quansah, quien cumplirá su segundo partido de suspensión tras ver la tarjeta roja en los octavos de final.