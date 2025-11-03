Una escalofriante imagen ha acaparado los sitios deportivos, pues Jayden Daniels, quien venía saliendo de una lesión, regresó a escena para el juego de los Washington Commanders ante Seattle Seahawks y, para su mala fortuna, sufrió un nuevo y brutal golpe que le costó salir de la cancha con el codo al revés.

En la NFL es habitual ver lesiones de ese tipo, pues los contactos son bastantes fuertes y en el juego de los Washington Commanders ante Seattle Seahawks sucedió una de las lesiones más escalofriantes de la temporada, pues Jayden Daniels tuvo que dejar su lugar en la cancha por una lesión en el brazo.

La lesión de Jayden Daniels ocurrió luego del derribo de Drake Thomas; el quarterback de Washington Commanders cayó sobre su brazo izquierdo y su codo terminó al revés.

El jugador se someterá a una resonancia magnética este lunes para conocer la gravedad de la lesión. La única buena noticia en medio de la escalofriante imagen es que la lesión no fue en su brazo para lanzar.

Video de la escalofriante lesión de Jayden Daniels en el Washington Commanders ante Seattle Seahawks de la NFL

Los Washington Commanders perdían por 38-7 ante los Seattle Seahawks cuando la tormenta agudizó para el equipo, pues su quarterback Jayden Daniels tuvo que abandonar la cancha por una escalofriante lesión en el brazo.

La lesión de Jayden Daniels ocurrió cuando fue tacleado por Drake Thomas. El quarterback de segundo año cayó al césped y su brazo se dobló de manera escalofriante dejando su codo al revés.

El video pronto se viralizó en redes sociales y la pregunta qué más se leyó fue: ¿Por qué estaba en el juego si venía de una lesión?

The Commanders can't catch a break. 😬



In his first game back from injury, Jayden Daniels goes down with a left arm injury after being tackled by Drake Thomas. pic.twitter.com/Ou0006Kw9p — TSN (@TSN_Sports) November 3, 2025

¿Cuándo volverán a jugar los Washington Commanders?

Luego de la escalofriante lesión de Jayden Daniels y la dolorosa derrota por 14-58 ante Seattle Seahawks. Washington Commanders continuará en acción el domingo 9 de noviembre cuando se enfrenten a los Detroit Lions en la Semana 10 de la NFL.