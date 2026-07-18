El refuerzo originario de Cabo Verde, Luís Henriques de Barros Lopes​, mejor conocido como “Duk”, marcó su primer gol con Atlas en la Liga MX.

Fue el 1 de julio de 2026, cuando el Atlas confirmó la llegada de Duk para el torneo Apertura 2026, convirtiéndose así en el nuevo delantero para el cuadro rojinegro.

De Cabo Verde a la Liga MX: Duk marca su primer gol con Atlas (ATLAS FC)

Duk se estrena como goleador con Atlas en la Liga MX

El caboverdiano Duk se estrenó muy rápido como el nuevo goleador del Atlas en la Liga MX, a tan solo unos días de haber sido anunciado como refuerzo del cuadro de los zorros.

Su primer gol como jugador rojinegro tuvo lugar durante la Jornada 1 del Apertura 2026, cuando el Atlas derrotó por marcador de 3-2 al equipo de León.

La anotación del delantero de Cabo Verde en la Liga MX ocurrió al minuto 2 del partido, por lo que solo le tomó 120 segundos dar la ventaja a su equipo y estrenarse en la Liga MX.

Imagínate tardar 2 minutos en marcar tu primer gol como Rojinegro 🤯



¡Qué gran definición, Duk! 😎#ParaLaFielPorLaFielYConLaFielpic.twitter.com/TOiWCXYA2X — Atlas FC (@AtlasFC) July 18, 2026

Duk llega a México tras su paso por el Club Deportivo Leganés de España, en donde logró anotar 4 goles y conseguir 5 asistencias en 38 partidos diputados en la temporada 2025-2026.

Con su experiencia en clubes como el Benfica de Portugal —en donde se formó desde inferiores— su paso por el Aberdeen de Escocia y el Leganés, el de Cabo Verde buscará ayudar a Atlas a obtener buenos resultados en la Liga MX para estar en los primeros lugares de la tabla.